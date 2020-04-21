المصارع النمساوي ويلهلم أوت: لهذه الأسباب اعتنقت الإسلام (فيديو)

في لقاء خاص على شاشة الجزيرة مباشر، حكى المصارع النمساوي الشهير ويلهلم أوت الذي أعلن إسلامه في الآونة الأخرة، رحلته مع الدين الإسلامي وكيف مكنه كورونا من التعرف عليه والبحث فيه.

وقال المصارع الشهير إنه عانى في حياته كثيرًا من فترات فيها طفرات وأخرى فيها ركود، لافتًا إلى أنه تعرف على الإسلام وشغله منذ سنوات حيث طاف العالم في بطولات كثيرة مصارعا محترفا، واختلط بمسلمين، لكنه كان يغفل الإسلام.

وأضاف أن الحجر الذي فرض بسبب كورونا، أتاح له الفرصة للتمعن والتدقيق في الدين الإسلامي حتى وجد فيه ضالته أثناء بحثه طول سنوات عن مغزى الحياة.

وقال إنه وصل لحالة من السلام النفسي، فأعلن إسلامه وبدأ في أداء الصلاة الخمس منذ أسبوعين تقريبًا شأنه شأن أي مسلم على وجه الأرض.

وأكد أن الإسلام جعل حياته أفضل لأنه طريق السلام واليقين، وتابع "الإسلام غيرني وعرفني ما يجب أن أقوم به. جعلني أقوى وأفضل. أصلي الفجر الآن. حياتي أكثر يقينًا. انبهرت بسبب الإسلام وحسّن كثيرًا من حياتي".

وعن الفترة ما قبل اعتناقه الإسلام، قال "كنت أسير على غير هدى، وكانت لدي مشكلة كبيرة في البحث عن مغزى الحياة. الإسلام غير حياتي".

وعن فترة الحجر المنزلي، قال أوت إن كورونا ليس مجرد وباء لكنه ابتلاء للبشرية جمعاء، وتابع "كثيرون يجلسون في بيوتهم وينقلبون على أعقابهم ويحتسون الكحول، ليس لديهم هدف أو عمل، لذلك يحدوني الأمل أن يمعنوا النظر ويعودوا إلى الدين الحق.. إلى الإسلام".

وقال "أنا الآن لا أعاني من أي إجهاد نفسي، جميع أموري هادئة والحمد لله، ليس هناك أي توتر وهذا طبعا بفضل الدين، فهو يمنحك القوة".

ووجه الشكر لرسائل المسلمين التي انهالت عليه تهنئه باعتناق الدين، والعقيدة الصحيحة، وهو ما أسعده كثيرًا إلى حد البكاء فرحًا، داعيًا الجميع إلى اتباع الدين الإسلامي.

ومؤخرًا، أعلن أوت اعتناقه الدين الإسلامي من داخل الحجر الصحي بمنزله الذي يخضع له بعد توقف النشاط الرياضي بسبب إجراءات التصدي لوباء كورونا.

وظهر بطل الفنون القتالية، البالغ من العمر 37 عامًا، في فيديو حظي بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ينطق الشهادتين معلنًا إسلامه بعد تفكير وبحث طويلين، خلال الأيام التي قضاها في الحجر.

وبدأ بطل فنون القتال (MMA) النمساوي الشهير مشواره في عالم الاحتراف في عام 2008، وفاز في 16 مباراة من أصل 33 مباراة لعبها.

ووصل عدد إصابات كورونا في النمسا إلى نحو 15 ألف حالة، توفي منها 470، وتعافى نحو 11 ألفًا. وعالميًا، وصل اقترب عدد المصابين إلى نحوي مليوني ونصف مليون حالة، توفي منهم أكثر من 170 ألفًا، وتعافى نحو 653 ألفًا.

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