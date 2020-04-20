"عواشر مبروكة" كيف يستعد المغاربة للاحتفال بـ"سيدنا رمضان"؟

يهنئ المغاربة بعضهم البعض بعبارة "عواشر مبروكة" أي (أيام مباركة)، مع حلول شهر الصوم بعواشره الثلاثة: الرحمة، والمغفرة، والعتق من النار.

هذا ما ذكره محمد لشيب إعلامي مغربي مقيم بدولة قطر؛ في لقاء خاص لموقع الجزيرة مباشر.

تجول لشيب في ذاكرته المحتدمة بالحنين إلى شعائر رمضان وسط أهله، وألمح إلى أبرز مظاهر الاستقبال والاحتفال بالشهر الفضيل في بلاده:

المائدة المغربية

تستعد المغربيات قبيل شهر رمضان بتجهيز كل مستلزمات المائدة المغربية من ألذّ الحلويات كالشباكية والسفوف والسلو والغريبة والبغرير والبريوات والفقاص وكعب الغزال، فضلا عن المشروب المفضّل لدى كل مغربي والغني عن التعريف "الأتاي" وهو الشاي الأخضر بالنعناع.

وتتزين الموائد بسيدة المائدة في هذا الشهر الفضيل حيث لا يخلو منها بيت طوال 30 يوما، ألا وهي الحريرة، كما تحافظ الأطباق الأخرى على مكانتها كالكسكس والطاجين والبسطيلة وغيرها.

الأتاي هو المشروب المفضل لدى المغاربة حتى في رمضان (غيتي)

البيوت تتزين لشهر المغفرة

وتهتم ربّة البيت المغربية إلى حدٍّ كبيرٍ بزينة البيت وتنظيفه وتجهيزه لاستقبال الضيوف من الأهل والجيران، حيث تزدان أركان المنزل بالزهور الطبيعية والأعشاب الخضراء.

الحريرة سيدة المائدة المغربية في رمضان (غيتي)

النفار

يقوم "النفار" بالإعلان عن قدوم "سيدنا رمضان" كما يسميه المغاربة، وهو شخص يحمل مزماراً طويلاً ينفخ فيه سبع نفخات، إما في مئذنة المسجد، أو متجوّلاً في الأزقّة العتيقة معلناً عن قدوم الشهر الكريم، وفي بعض الأحياء يكون "الطبال".

كما يقوم النفار أو الطبال بدور آخر في رمضان، وهو إيقاظ الناس في وقت السحور.

التكشيطة المغربية

ترتدي النساء والفتيات "تكشيطة"، وهو رداء نسائي تقليدي مغربي، كما تكسو أيديهن نقوش الحناء، ويتنافس الرجال في استعراض أزيائهم التقليدية خاصة الجلابة والجابدور والفوقية.

الصوم الأول

ومن العادات التي يشتهر بها المغاربة الاحتفال بالصوم الأول للأطفال في يوم من أيام رمضان، ولا سيما في السابع والعشرين منه، ويعدّ الاحتفال بهذا اليوم من التقاليد المغربية.

صورة أرشيفية لصلاة التراويح في الدار البيضاء (رويترز)

وأشار لشيب إلى التزام المغاربة بإقامة صلاة التراويح في المساجد، وتتميز المساجد المغربية بالقراءة الجماعية للقرآن بعد صلاة العصر وصلاة الفجر.

ولكن سيلجأ الكثيرون في العالم الإسلامي إلى إقامة العبادات والنوافل في البيوت مع قرار كثير من الدول بمنع الصلاة في المساجد للحد من انتشار فيروس كورونا.

اقرأ أيضا:

"رمضان جانا".. ما سر نجاح الأغنية حتى الآن؟

هل جفاف الحلق في الصيام يؤدي إلى الإصابة بفيروس كورونا؟

بالفوانيس وزينة رمضان.. اصنعي البهجة في بيتك

بالرسم والتلوين.. احتفل مع طفلك باستقبال شهر رمضان

الصيام المعكوس وصوم العصافير.. كيف تدرب طفلك على فريضة رمضان؟

صيام الحامل وكورونا.. دليل فتاوى المرأة في رمضان