عالج نفسه وأسرته.. طبيب يستعرض تجارب لاستخدام دواء الملاريا لعلاج كورونا (فيديو)

استعرض الدكتورأحمد حسن شحاتة من لندن، في برنامج "مع الحكيم"، على الجزيرة مباشر، رؤيته وتجاربه العملية على دواء الملاريا "هيدروكسي كلوروكين"، ولماذا يوصي باستخدامه في علاج كورونا.

وأصيب الدكتور شحاته وابنه وابنته بالفيروس في بريطانيا قبل ثلاثة أسابيع، إلا أنهم تماثلوا للشفاء جميعا، وعاد الدكتور شحاتة إلى مزاولة عمله بشكل طبيعي الأسبوع الماضي.

وعن العلاج الذي استخدمه الدكتور شحاتة في علاج نفسه وأسرته، قال إنه استخدم عقار الهيدروكسي كلوركوكين منذ بداية الأعراض، بالإضافة إلى المضاد الحيوي "أزيسرومايسين"، مما أدى إلى سرعة تعافيه واختفاء الأعراض الشديدة بعد يومين فقط، غير أنه لا ينصح باستخدام أي عقار إلا تحت إشراف الأطباء.

وبسؤاله عن سبب وجود تخبط في العلاجات المناسبة لعلاج كورونا، قال الدكتور شحاتة "إن الاستقرار على دواء لعلاج مرض معين يحتاج لسنوات من الأبحاث والتجارب المختبرية والسريرية، وهنا تكمن المشكلة، فالفيروس قاتل وينتشر بسرعة، ولا يوجد وقت لإجراء الأبحاث على الأدوية بالطريقة الصحيحة، وهذا هو أحد أسباب التخبط".

أما السبب الثاني فهو وجود أبعاد سياسية للأدوية، بحسب الدكتور شحاتة، إذ يرى أن إعلان الرئيس ترمب عن الهيدروكسي كلوروكين لم يفد هذا العقار على الإطلاق، بل أدى إلى كثرة اللغط حوله وحول مدى فعاليته.

غير أن الأبحاث الجديدة والقادمة من فرنسا بالذات وبعض المناطق بالصين تقول إن العقار له بعض الفوائد في علاج كوفيد19، لكن الحل النهائي للمرض سيكون بخروج لقاح فعّال ضده.

وأضاف الدكتور شحاتة أنه في الوقت الحالي يوجد بحث كبير في بريطانيا على العلاجات المستخدمة يطلق عليه اسم "ريكوفري" يتضمن أربعة أدوية منهم الهيدروكسي كلوروكين، الذي تم إضافته حديثًا، بالإضافة إلى عقار الأفيغان الياباني وأدوية مضادة لفيروس الإتش أي في (الإيدز).

يشار إلى أن الدكتور شحاتة أجرى أبحاثا وتجارب عملية لها السبق في استخدام عقار الهيدركوسي كلوروكين في علاج الحالات المرضية غير المتوقعة مثل الإجهاض المتكرر، الذي تسببه مشكلات بالمناعة بشكل رئيسي، ووجد الدكتور شحاتة أن العقار يساعد على كبت الخلايا المناعية المسببة للإجهاض وبالتالي على نجاح الحمل.

ويشرح الدكتور شحاتة ما يحدث في حالات كورونا الآن، ففي بداية الأمر يهجم الفيروس على الإنسان محدثًا بعض الأعراض البسيطة مثل ارتفاع درجة الحرارة والرشح، وبعد خمسة إلى سبعة أيام بالنسبة لبعض الناس تبدأ المناعة الجسمية تعمل بقوة عنيفة في الرئة وفي باقي الجسم.

وبالتالي فإن الهيدروكسي كلوروكين، كما يعتقد الدكتور شحاتة، له دورين : الأول من ناحية الفيروس نفسه إذ يكسّر جدار الفيروس في المرحلة الأولى من المرض، والثاني هو تقليل ضرر الخلايا المناعية ومشكلاتها على الجسم في المرحلة الثانية.

ولذلك يعتقد الدكتور شحاتة أن عقار الهيدروكسي كلوروكين سيكون له دور كبير في علاج فيروس كورونا، وخاصة بالبلاد العربية والأفريقية لأنه غير مكلف مقارنة بالأدوية الأخرى المضادة للفيروسات.

وأكد الدكتور شحاتة على أن هذا العقار آمن ومستخدم بالفعل في علاج الكثير من الأمراض منذ سنوات مثل علاج الحوامل من الإجهاض المتكرر، وعلاج أمراض مناعية أخرى مثل الثعلبة والروماتيزم، كما أنه مستخدم بالفعل في علاج الملاريا منذ زمن طويل.

وشدد الدكتور شحاتة على استعمال العقار تحت إشراف الأطباء لما له من آثار جانبية محتملة على الأشخاص الذين يعانون من مشكلات بالقلب، حيث يوصي بعمل رسم قلب قبل تناول هذا الدواء.

وعن الوضع الوبائي في بريطانيا قال الدكتور شحاتة إن الوفيات في بريطانيا عالية جدًا كما هو ملاحظ، فالفيروس لديه خاصيتين خطيرتين هما: قدرته العالية على العدوى، وحقيقة أنه فيروس حديث، فالمعلومات عنه بسيطة، وكل يوم نكتشف أنه يتسبب في أعراض جديدة مثل إمكانية تسببه في جلطات الدم وأضرار بجهاز المناعة.

وأضاف الدكتور شحاتة أن المملكة التحدة تعاني من مشكلات تتعلق بتعرض الصفوف الأمامية بالقطاع الطبي إلى الإصابة بالفيروس وموت الكثير منهم، وذلك بسبب تباطؤ وزارة الصحة في توفير المعدات الوقائية بشكل سريع في بداية الوباء.

الجدير بالذكر أن الدكتور حسن أحمد شحاتة هو طبيب عربي بريطاني، استشاري في أمراض الباطنة أثناء الحمل،ورئيس القسم بالمستشفى الجامعي "ابسوم وسان هيلير" في لندن، وأستاذ محاضر بكلية طب سانت جورج، جامعة لندن، وعضو ممثل للشرق الأوسط بمجلس الكلية الملكية لأمراض النساء والتوليد بالمملكة المتحدة..