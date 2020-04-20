البث الحي
منوعات|إسرائيل

أفيخاي أدرعي مهتم بمسلسل "أم هارون" ويدافع عن حياة الفهد

الممثلة الكويتية حياة الفهد
الممثلة الكويتية حياة الفهد
20/4/2020

أبدى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اهتمامه بمسلسل "أم هارون" من بطولة الفنانة الكويتية حياة الفهد.

وقال أدرعي على تويتر: "لم يُعرض مسلسل (أم هارون) بعد، ولكنه أثار ضجة إعلامية واسعة ولذلك أثار اهتمامي أيضًا".

وأبدى أدرعي إعجابه "بتصريحات الفنانة حياة الفهد: (اليهود كانوا موجودين في كل مكان، وهذا كتاب منزل من الله سبحانه وتعالى، ما نقدر ننكره، والكويت فيها ديانات كثيرة)״.

وقالت تقارير إن المسلسل يتناول تاريخ اليهود في الخليج.

وأضاف أدرعي "كالعادة تعرضت الفنانة القديرة حياة الفهد لانتقادات أصحاب نظرية المؤامرة وغيرهم من المفسدين الذين ينظرون إلى كلمة تطبيع كشتيمة ويفضلون المسلسلات العنصرية التي تروج الأكاذيب المعادية للسامية التي عادةً تعرض في شهر رمضان.

وقال أدرعي إنه سيتابع مسلسل أم هارون قريبا في شهر رمضان.

وكالعادة تفاعل المغردون على تويتر مع تغردات أدرعي.

https://twitter.com/r5d0BQl56e61PxP/status/1251933680269963272?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة
المزيد من منوعات

للمرة الأولى في العالم.. جراحة دقيقة لطفل على أنغام البيانو(فيديو)

(الجزيرة)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)

حريق هائل بسوق في الكويت(فيديو)

فرق الإطفاء عملت على محاصرة الحريق لمنع انتشاره إلى المباني المجاورة (وكالة الأنباء الكويتية)
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

فرنسا: ماكرون يسعى لإحكام قبضته على الأئمة المسلمين

إحراق صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مظاهرة غاضبة في قطاع غزة

ترمب يدفع ملايين لإعادة الفرز في ويسكونسن.. ومسؤول: تعرض للتضليل

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب