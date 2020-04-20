أفيخاي أدرعي مهتم بمسلسل "أم هارون" ويدافع عن حياة الفهد

أبدى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اهتمامه بمسلسل "أم هارون" من بطولة الفنانة الكويتية حياة الفهد.

وقال أدرعي على تويتر: "لم يُعرض مسلسل (أم هارون) بعد، ولكنه أثار ضجة إعلامية واسعة ولذلك أثار اهتمامي أيضًا".

وأبدى أدرعي إعجابه "بتصريحات الفنانة حياة الفهد: (اليهود كانوا موجودين في كل مكان، وهذا كتاب منزل من الله سبحانه وتعالى، ما نقدر ننكره، والكويت فيها ديانات كثيرة)״.

لم يُعرض مسلسل #أم_هارون بعد ولكنه أثار ضجة إعلامية واسعة ولذلك أثار اهتمامي أيضًا. أعجبتني تصريحات الفنانة #حياة_الفهد: “اليهود كانوا موجودين بكل مكان، وهذا كتاب منزل من الله سبحانه وتعالى، ما نقدر ننكره، والكويت فيها ديانات كثيرة.״ pic.twitter.com/fG6gw354yw — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 19, 2020

وقالت تقارير إن المسلسل يتناول تاريخ اليهود في الخليج.

وأضاف أدرعي "كالعادة تعرضت الفنانة القديرة حياة الفهد لانتقادات أصحاب نظرية المؤامرة وغيرهم من المفسدين الذين ينظرون إلى كلمة تطبيع كشتيمة ويفضلون المسلسلات العنصرية التي تروج الأكاذيب المعادية للسامية التي عادةً تعرض في شهر رمضان.

وقال أدرعي إنه سيتابع مسلسل أم هارون قريبا في شهر رمضان.

وكالعادة تعرضت الفنانة القديرة #حياة_الفهد لانتقادات أصحاب نظرية المؤامرة وغيرهم من المفسدين الذين ينظرون إلى كلمة #تطبيع كشتيمة ويفضلون المسلسلات العنصرية التي تروج الأكاذيب المعادية للسامية التي عادةً تعرض في شهر #رمضان. سنتابع مسلسل #أم_هارون قريبًا وسنرى #اللهم_بلغنا_رمضان pic.twitter.com/kWOV795Gm3 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 19, 2020

وكالعادة تفاعل المغردون على تويتر مع تغردات أدرعي.

عجبي عليك ي افيخاي ادرعي

اولا

لم يثير اي ضجه هذ كذب وافترى انه اثار ضجه

ثانيا تصريحات حياه الفهد ليست بجديده

نعم في اغلب الدول العربيه فيها يهود

ولدينا جيران يهود في صنعاء وكتابكم مقدس ليس جديد الجديد انكم اعتديتم ع ارض غيركم

هل الكتاب المقدس قالكم خذو ارض غيركم https://t.co/lqJWTlRntG — Adnan Almthany (@Adnan_almthany) April 19, 2020

أفيخاي أدرعي مُعجب بتصريحات #حياة_الفهد على خلفية تجسيدها لقصة اليهودية أم هارون

سقطة كبيرة! بينما الكويتيون أبناء بلدها يندّدون بالترويج لهذه المسلسلات التي تهادن وتؤنسن العدو، شخصيات اسرائيلية تشيد بعملها! — 𝕷𝖆𝖙𝖎𝖋𝖆 𝖆𝖑-𝕳𝖚𝖘𝖘𝖊𝖎𝖓𝖎 (@latifahusseini) April 20, 2020

https://twitter.com/r5d0BQl56e61PxP/status/1251933680269963272?ref_src=twsrc%5Etfw

فرق بين اليهودي والصهيوني .. كانوا عايشين مواظنين .. قبل الوعد الاستعماري لـ بيلفور .. وتأتي جحافل المستوطنين من بقاع الأرض وتستولي العصابات الإسرائلي لتقوم إسرائيل ذراع الاستعمار/الإمبريالية الطويلة! كم مكث الصليبيون في فلسطين؟ — فهد اليِِحَيَا (@drfalyahya) April 19, 2020