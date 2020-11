مع "حيوانات غوغل".. يمكنك استضافة نمر في منزلك! (فيديو)

طرحت شركة غوغل خدمة جديدة يستطيع المشترك من خلالها استضافة الحيوانات البرية في منزله، بفضل تطوير تقنية "الواقع المعزز" التي تسمح بعرض أندر الحيوانات وأكثرها غرابة داخل المنزل.

كان قد أعلن عن الإضافة الجديدة في عام 2019، جنبًا إلى جنب مع مجموعة من إمكانات الواقع المعزز الأخرى، ولكن شاع استخدام هذه الميزات في الآونة الأخيرة فقط.

باستخدام حيوانات غوغل الثلاثية الأبعاد، يمكنك رؤية المخلوقات المفضلة الغريبة والمفضلة لديك بجانب أثاث غرفة المعيشة أو المطبخ داخل منزلك.

خاصية الحيوانات الثلاثية الأبعاد هي عبارة عن نظام الواقع المعزز AR الذي يعرض الحيوان على شاشة الهاتف. ومن خلال رؤية الأشياء في الواقع المعزز، يمكن للمستخدمين رؤية مقاييس الكائنات وتفاصيلها التي قد لا يلاحظونها في الصور الثابتة. وتعيد التقنية تصور كائن أو شيء حقيقي تم التقاطه بالفيديو أو الكاميرا، من خلال "زيادة" طبقات إضافية من المعلومات الرقمية.

1. Open Google on your phone.

2. Type in a name of an animal.

3. Look for View in 3D.

