مع "حيوانات غوغل".. يمكنك استضافة نمر في منزلك! (فيديو)

طرحت شركة غوغل خدمة جديدة يستطيع المشترك من خلالها استضافة الحيوانات البرية في منزله، بفضل تطوير تقنية "الواقع المعزز" التي تسمح بعرض أندر الحيوانات وأكثرها غرابة داخل المنزل.

كان قد أعلن عن الإضافة الجديدة في عام 2019، جنبًا إلى جنب مع مجموعة من إمكانات الواقع المعزز الأخرى، ولكن شاع استخدام هذه الميزات في الآونة الأخيرة فقط.

باستخدام حيوانات غوغل الثلاثية الأبعاد، يمكنك رؤية المخلوقات المفضلة الغريبة والمفضلة لديك بجانب أثاث غرفة المعيشة أو المطبخ داخل منزلك.

ما هي حيوانات غوغل ثلاثية الأبعاد؟

خاصية الحيوانات الثلاثية الأبعاد هي عبارة عن نظام الواقع المعزز AR الذي يعرض الحيوان على شاشة الهاتف. ومن خلال رؤية الأشياء في الواقع المعزز، يمكن للمستخدمين رؤية مقاييس الكائنات وتفاصيلها التي قد لا يلاحظونها في الصور الثابتة. وتعيد التقنية تصور كائن أو شيء حقيقي تم التقاطه بالفيديو أو الكاميرا، من خلال "زيادة" طبقات إضافية من المعلومات الرقمية.

Wild.

1. Open Google on your phone.

2. Type in a name of an animal.

3. Look for View in 3D.

Need lots of light. #mmslah pic.twitter.com/L6okQIytva — Andrew Mead (@andrewmead73) March 29, 2020

وعلى عكس الواقع الافتراضي VR، فإن الواقع المعزز لا يخلق بيئة اصطناعية جديدة لتحل محل البيئة المادية، وإنما يعرض الصور المجسمة داخل البيئة الحالية، مع طبقات إضافية من المعلومات، مثل الأصوات ومقاطع الفيديو والرسومات المضافة. وتوفر هذه العملية عرضًا لبيئة العالم الواقعي المادية مع صور متراكبة يتم إنشائها بواسطة الكمبيوتر، وبالتالي تغير من تصور الواقع.

كيف تعمل تقنية الواقع المعزز؟

ظهر مصطلح الواقع المعزز لأول مرة عام 1990، مع التقنية المستخدمة للأغراض التلفزيونية والعسكرية في الأساس. ومع توسع إمكانات الإنترنت، تحسنت تقنية الواقع المعزز والافتراضي بشكل كبير. ومع اختراع الهاتف الذكي بدأنا نرى تطبيقات مثل حيوانات غوغل الثلاثية الأبعاد. وتتمتع معظم الهواتف الذكية الآن بالقدرة على عرض نماذج ثلاثية الأبعاد، من خلال تطبيقات الواقع المعزز على وجه الخصوص.

ومن خلال مزج العوالم الحقيقية والافتراضية، يتم إنشاء حيوانات غوغل ثلاثية الأبعاد لتوفير رؤية أعمق، وإلقاء نظرة أقرب على بعض الكائنات المفضلة لدينا.

ويعد ذلك دفعة كبيرة لأطفال المدارس والمعلمين، خاصة في ظل الظروف الأخيرة، وعدم قدرة العديد من الأطفال على الذهاب إلى المدرسة بسبب إجراءات الإغلاق الخاصة بفيروس كورونا حول العالم، مما يعزز من أهمية القدرة على تصور الوسائل التعليمية في المنزل.

أين تجد حيوانات غوغل ثلاثية الأبعاد؟

يعد العثور على حيوانات غوغل الثلاثية الأبعاد أمرا بسيطا نسبيًا. كل ما عليك فعله هو أن تبحث عن الحيوان الذي تريد.

ومثل جميع كائنات الواقع المعزّز في غوغل، توجد الخاصية أعلى محرك البحث في لوحة منفصلة.

سيؤدي البحث عن "نمر" مثلا إلى الكشف عن لوحة معلومات بحث غوغل، مع نظرة عامة على طبيعة الحيوان، أو بعض الصور له، أو إضافة جديدة عنه ربما لم تلاحظها من قبل. يوجد أيضًا قسم صغير يقول "تعرّف على نمر بالحجم الطبيعي عن قرب" وزر "عرض ثلاثي الأبعاد" أعلى لوحة البحث. يطلق هذا الزر يطلق تجربة الواقع المعزز.

ماذا تحتاج لرؤية حيوانات غوغل ثلاثية الأبعاد؟

من الأشياء المثيرة للاهتمام التي ينبغي ملاحظتها حول حيوانات غوغل ثلاثية الأبعاد هي أنها تختلف من جهاز إلى آخر. فلعرض المخلوقات ثلاثية الأبعاد، ستحتاج إلى استخدام جهاز لديه إمكانات الواقع المعزز، مما يعني أن أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة لا تنفع على الأرجح لهذا الغرض.

وبدلاً من ذلك، فإن الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي يعملان جيدا لعرض الحيوانات الثلاثية الأبعاد، شريطة أن يحتوي على تطبيقات أو وظائف مدمجة للواقع المعزز.

والخبر السار هو أن معظم الهواتف الذكية الحديثة مجهزة بالفعل بهذه الميزات. وفيما يلي قائمة بالأجهزة المدعومة لحيوانات غوغل ثلاثية الأبعاد.

• هاتف ذكي أو جهاز لوحي يعمل بنظام أندرويد 7.0 أو أعلى مع متجر غوغل بلاس مثبت مسبقًا

• آي فون/ آي باد iOS 11.0 أو أعلى.