شاهد: طبيب قبطي يبدع في ابتهال "مولاي" للنقشبندي بمستشفى العزل

تخفيفًا عن مرضى كورونا، مارس الطبيب المصري مينا نبيل هواياته في الابتهالات والتواشيح والترانيم داخل مستشفى العزل الصحي لمرضى كورونا، في أسوان جنوبي البلاد.

وانتشر على نطاق واسع مقطع فيديو للطبيب المسيحي وهو يبدع في أداء ابتهال "مولاي إني ببابك" الشهير، لشيخ المداحين سيد النقشبندي، داخل الحجر الصحي.

وسيد محمد النقشبندي (7 يناير/كانون الثاني 1920 – 14 فبراير/شباط 1976) هو قارئ قرآن ومنشد ديني مصري، وصاحب مدرسة متميزة في الابتهالات ويعد أحد أشهر المنشدين والمبتهلين في تاريخ الإنشاد الديني.

وأعرب مينا نبيل في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، عن ولعه بالابتهالات وخاصة للشيخ ابتهال "مولاي" للشيخ النقشبندي، وقال "بحب جد أي حاجة فيها مناجاة لربنا".

وأضاف إن "مولاي" من الابتهالات المقربة لقلبه ولجميع المصريين على حد سواء، لأن كلماتها تمثل تجسيد معنى التقرب إلى الله دون تفرقة بين الأديان.

كما انتشرت للطبيب الشاب مقاطع أخرى وهو يؤدي ترانيم اعتاد الأقباط على ترديدها خاصة قبل أعياد القيامة، مثل "لك القوة والمجد والبركة والعزة"، و"لماذا جئت يا صاحب؟"، في وقت أغلقت فيه الكنائس ودور العبادة ضمن إجراءات الحد من تفشي الوباء.

وقرر مينا نبيل، استغلال فترة الحجر بترديد المزيد من الابتهالات والترانيم ترويحًا عن نفسه وإسعادًا للمرضى ولزملائه ولكسر ملل العزل، واحتفالًا بأعياد الأقباط المواكبة لعيد الربيع.

ووفق وزارة الصحة المصرية، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، السبت، هو 3032 حالة من ضمنهم 701 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و224 حالة وفاة.

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