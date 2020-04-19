توصية قد تبدو غريبة.. هل يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن؟

في توصية قد تبدو غريبة، قال خبراء الجمعية الألمانية لطب النساء والتوليد، إنه يجب السماح للأمهات المصابات بفيروس كورونا بإرضاع أطفالهن حديثي الولادة، ليس ذلك فحسب بل ومداعبتهم أيضا.

وجاء في توصية الخبراء الألمان، الأحد "يجب أن تكون الأمهات والأطفال الرضع معًا باستمرار، ويجب وجود تواصل وتلامس بينهم، ليلًا ونهارًا، لاسيما بعد الولادة مباشرة".

وبحسب مقال متخصص للخبيرة الأمريكية أليسون ستوبي في مجلة "طب الرضاعة الطبيعية"، فإن فصل الأم ورضيعها عن بعضهما بعضا بعد الولادة في المستشفى، لا يمكنه سوى إرجاء حدوث عدوى ولكنه قلما يحول دون حدوثها.

ولفتت الخبيرة الأمريكية إلى أن العائلات لا تملك إمكانات، على الإطلاق، لفصل الأطفال الحديثي الولادة عن الأمهات في المنزل، وقالت إن الفصل سيجلب مساوئ صحية متنوعة.

وخلال الأسابيع الماضية، شهد العديدُ من دول العالم ولادة عدد من الأطفال الأصحاء رغم إصابة الأمهات بفيروس كورونا وهو الأمر الذي لايزال يثير العديد من التكهنات والجدل بين الأطباء.

وعالميًا، بلغ عدد مصابي كورونا نحو مليوني و347 ألف حالة، توفي منهم أكثر من 161 ألفًا، وتعافى نحو 606 آلاف، بينماه تصدرت الولايات المتحدة أعلى الدول في معدل الإصابات والوفيات إلى الآن.