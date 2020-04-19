بسبب كورونا.. عائلة تودع مريضها على سلم الإطفاء قبل لحظات من وفاته (فيديو)

أظهرت لقطات فيديو لحظة اضطرت فيها عائلة هولندية إلى استخدام سلم الإطفاء، لتوديع واحدا من أفرادها، وصل لمرحلة صحية حرجة، ولم تتمكن من زيارته بسبب الحظر المفروض بسبب كورونا.

الواقعة حدثت في أحد دور المسنين بمنطقة أنتون دي كومبلين قرب العاصمة أمستردام، حيث تدخلت إدارة الإطفاء لمساعدة عائلة المسن هنري نيجيهوف (87 عامًا)، في إلقاء نظرة الوداع عليه بعد علمهم بتدهور حالته الصحية ما ينذر بقرب رحيله.

ولأن الزيارات ممنوعة منذ إعلان الحظر ضمن إجراءات الحد من تفشي كورونا، فقد لجأت "شانت" حفيدة نيجيهوف إلى إدارة الإطفاء المحلية وأخبرتهم بالقصة وأمنيتها في أن تتمكن من وداع جدها ورؤيته قبل وفاته، وسرعان ما أجابت الإدارة طلبها على الفور.

وتم رفع أفراد العائلة تباعًا، باستخدام سلم الإطفاء القابل للتمديد، بحيث أصبحوا أمام نافذة غرفته الموجودة في الطابق الرابع، وألقوا عليه نظرة الوداع الأخيرة.

وقيل للعائلة إنه من غير المرجح أن يعيش نيجيهوف لفترة أطول بعد أن أخذت صحته منعطفا نحو الأسوأ. وقالت الأسرة إنها لم تتمكن من رؤية الجد منذ 19 مارس/آذار الماضي.

ويعاني نيجيهوف من مرض شديد منذ فترة، لكنه ليس مصابًا بكورونا، وقالت شانت "جدي هو كل شيء بالنسبة إلينا"، وأضافت "كانت هذه هي الطريقة الوحيدة التي تمكنه من رؤية أحفاده مرة أخرى".

ووصل عدد المصابين بكورونا في هولندا إلى أكثر من 33 ألف حالة، توفي منهم 3684 وتعافى 250. وعالميًا ارتفع عدد الإصابات إلى نحو مليوني و350 ألف حالة، توفي منهم أكثر من 161 ألفًا، وتعافى أكثر من 606 آلاف.