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شاهد: طائرة تهبط وسط طريق سريع مزدحم بالسيارات

الطيار هبط بأمان وسط السيارات وواصل القيادة حتى حضرت فرق الإطفاء
الطيار هبط بأمان وسط السيارات وواصل القيادة حتى حضرت فرق الإطفاء
18/4/2020

أُجبر طيار على الهبوط اضطراريًا، بطائرته الصغيرة على الطريق السريع 40 في مدينة كيبيك شرقي كندا، قبل يومين، حسبما ذكرت قناة سي بي سي الكندية.

واتصل قائد الطائرة بايبر شيروكي، صباح الخميس، بقسم الإطفاء في مدينة كيبيك طالبًا الإذن بالهبوط على الطريق السريع على بعد بضعة كيلومترات جنوب مطار جان ليساغ الدولي.

وكان المواطن جان بول داوست، الذي كان في موقف السيارات في مركز حديقته المجاور، عندما رأى الطائرة تنزل فوق الطريق السريع.

وقال داوست "لقد تفاجأت كثيرًا". "أول مرة رأيت فيها طائرة على طريق سريع باستثناء الأفلام"، فيما تعامل الطيار باحترافية وسط ازدحام السيارات على الطريق رغم الحظر المفروض بسبب كورونا.

وقال بيل نونان المتحدث باسم إدارة الإطفاء إن الطائرة هبطت بالفعل بأمان، والطيار لم يصب بأذى. وتوقفت حركة المرور لمدة نحو ساعة بينما رافقت طواقم الطوارئ الطائرة قبالة الطريق السريع.

وأكدت شرطة مقاطعة كيبيك أن مشكلة ميكانيكية أجبرت الطيار على الهبوط المفاجئ.

ووصل إجمالي عدد المصابين بكورونا في كندا إلى نحو 32 ألف حالة، توفي منهم 1310 وتعافى أكثر من 10 آلاف، فيما تخطت حصيلة المصابين عالميًا حاجز المليونين وربع المليون، توفي منهم أكثر من 154 ألفًا وتعافى نحو 582 ألفًا.

المصدر : الجزيرة مباشر + سي بي سي الكندية
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