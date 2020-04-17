البث الحي
منوعات

"معانقة شجرة" نصيحة من أيسلندا للتغلب على مشاعر العزلة بسبب كورونا

17/4/2020

دعت هيئة حماية الغابات في أيسلندا المواطنين الذين يعانون من انعدام الاختلاط جراء الحجر العام المرتبط بفيروس كورونا إلى ارتياد المناطق كثيفة الأشجار، و"معانقة شجرة".

وفي بيان على موقعها الإلكتروني، نصحت الهيئة المواطنين "بالذهاب إلى الغابات وعناق شجرة والاستمتاع بكل مزايا أن تكون محاطا بالأشجار".

وقال أحد حراس الغابات لقناة تلفزيونية محلية إنه "عندما تقوم بعناق (شجرة) تشعر بها أولا في أصابع قدميك، وبعدها إلى الأعلى في الأرجل حتى الصدر وبعدها إلى الرأس".

وأضاف الحارس أنه "شعور رائع من الراحة وبعد ذلك، تكون مستعدا ليوم جديد وتحديات جديدة".

وقام عمال الغابات بإزالة الثلوج في "هالورمستادهور"، وهي أكبر غابة في شرق البلاد، بحيث يستطيع الزوار التنزه فيها، بينما يحافظون على مسافة التباعد الآمن عن بعضهم البعض.

وأوصت الهيئة بالبحث عن شجرة في عمق الغابة، لضمان ألا تكون نفس الشجرة قد عانقها كثيرون وتصبح مصدرا للإصابة بالفيروس.

ونصح بيتر هالدورسون المتحدث باسم هيئة الغابات من يتجه إلى الغابة "ؤلقي بنفسه نحو أول شجرة يراها".

المصدر : الألمانية
المزيد من منوعات

للمرة الأولى في العالم.. جراحة دقيقة لطفل على أنغام البيانو(فيديو)

(الجزيرة)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)

حريق هائل بسوق في الكويت(فيديو)

فرق الإطفاء عملت على محاصرة الحريق لمنع انتشاره إلى المباني المجاورة (وكالة الأنباء الكويتية)
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

فرنسا: ماكرون يسعى لإحكام قبضته على الأئمة المسلمين

إحراق صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مظاهرة غاضبة في قطاع غزة