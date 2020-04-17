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أنجبت أثناء الغيبوبة.. أم تحتضن طفلها للمرة الأولى بعد تعافيها من كورونا (فيديو)

17/4/2020

ضمت امرأة مصابة بفيروس كورونا في نيويورك، للمرة الأولى الطفل الذي ولدته مطلع الشهر الحالي.

وأنجبت المرأة طفلها عن طريق عملية قيصرية طارئة عندما كانت تخضع لغيبوبة اصطناعية وموصولة إلى جهاز يساعدها على التنفس.

وأمضت يانيرا سوريانو (36 عاما) 11 يوما وهي موصولة عبر أنبوب إلى جهاز للمساعدة على التنفس، وقد نجت بأعجوبة، والتقت بطفلها الرابع، وفقا لرئيس قسم التوليد في مستشفى ساوثسايد في باي شور لوكالة فرانس برس.

وأوضح بنجامن شفارتز "لم نكن نعرف إن كانت ستنجو، فغالبية المرضى الذين يصلون إلى جهاز التنفس يموتون".

وتحسن وضعها في غضون أيام وخرجت الأربعاء من المستشفى على كرسي متحرك  وسط تصفيق عشرات من أفراد الطاقم الصحي بكوا تأثرا، وكان في انتظارها زوجها الذي ارتدى قناعا مثلها ووضع بين يديها طفلهما والتر.

وكانت يانيرا حاملا في شهرها الثامن عندما أصيبت بالفيروس مع زوجها الذي تمكن من البقاء في المنزل، وأدخلت المستشفى وحصلت على الأكسجين، إلا أن وضعها تدهور بسرعة.

وخشية من أن يعرض نقص الأكسجين الجنين للخطر قرر الأطباء إخضاعها لعملية قيصرية، لكن "الوضع تدهور بشكل كبير قبيل العملية وقد وضع لها أنبوب في الرغامى ليساعدها على التنفس، وكانت في غيبوبة عند ولادة الطفل".

والطفل الذي ولد قبل أوانه بفترة قصيرة، في وضع جيد، وقد نقل إلى مستشفى للأطفال في نيويورك وخرج منه مع والده الثلاثاء.

واخضع الطفل لفحص لفيروس كورونا المستجد، أظهر عدم إصابته بالمرض.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات
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