البث الحي
منوعات

شاهد: مأذون يزوج عروسين عبر الهاتف في الأردن

16/4/2020

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، مقطع فيديو لعقد زواج عروسين عبر الهاتف على الإنترنت في الأردن.

وتم التواصل مع المأذون بواسطة الهاتف عبر تقنية الفيديو ومن داخل بيت أهل العروس، وذلك بسبب إجراءات الحجر الصحي وحظر التجوال التي أقرتها السلطات هناك.

وظهر في مقطع الفيديو كل من العريس والعروس ووالدها وعدد من عائلتهم، بينما كان المأذون يقول صيغة عقد الزواج وهو يظهر من خلال شاشة الهاتف المحمول عبر الإنترنت خلال بث مباشر.

وارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأردن إلى 401، فيما بلغت أعداد المتعافين 250، بينما استقرت الوفيات عند 7.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من منوعات

للمرة الأولى في العالم.. جراحة دقيقة لطفل على أنغام البيانو(فيديو)

(الجزيرة)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)

حريق هائل بسوق في الكويت(فيديو)

فرق الإطفاء عملت على محاصرة الحريق لمنع انتشاره إلى المباني المجاورة (وكالة الأنباء الكويتية)
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

فرنسا: ماكرون يسعى لإحكام قبضته على الأئمة المسلمين

إحراق صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مظاهرة غاضبة في قطاع غزة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)