شاهد: مأذون يزوج عروسين عبر الهاتف في الأردن

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، مقطع فيديو لعقد زواج عروسين عبر الهاتف على الإنترنت في الأردن.

وتم التواصل مع المأذون بواسطة الهاتف عبر تقنية الفيديو ومن داخل بيت أهل العروس، وذلك بسبب إجراءات الحجر الصحي وحظر التجوال التي أقرتها السلطات هناك.

وظهر في مقطع الفيديو كل من العريس والعروس ووالدها وعدد من عائلتهم، بينما كان المأذون يقول صيغة عقد الزواج وهو يظهر من خلال شاشة الهاتف المحمول عبر الإنترنت خلال بث مباشر.

وارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأردن إلى 401، فيما بلغت أعداد المتعافين 250، بينما استقرت الوفيات عند 7.