"تجردت من الإنسانية".. هجوم على الممثلة المصرية داليا البحيري بعد وصفها العمال بـ"الشحاذين"

تسبب منشور للممثلة المصرية داليا البحيري في إثارة جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هاجم مغردون ما قالته بحق عمال اليومية في زمن الكورونا، واعتبروه "تجردًا من الإنسانية".

وهاجمت داليا العمالة اليومية التي تضررت بسبب الحظر وإجراءات الحد من تفشي وباء كورونا، وقالت إنها سترفض أي مدافع عنهم "هديله بالشبشب على بقه عشان أنا فاض بيا"، وقالت إن المؤسسات الخيرية "بدأوا يشحتوا عليهم".

وقال رواد مواقع التواصل إن داليا لا تشعر بمعاناة الفقراء والعمال وما سببته إجراءات فيروس كورونا من ضيق حالهم.

وبعد الانتقادات الحادة التي طالتها، نشرت داليا فيديو أوضحت فيه إن الهدف مما قالته تقليل الزحام والهجوم على غير الملتزمين بالحجر المنزلي.

ورد عليها بعض المغردين مستشهدين بعدم توقف تصوير مسلسلات رمضان رغم كورونا وآخرها الفيديو الذي انتشر لمحمد رمضان بعد انتهاء تصوير مسلسله وظهر فيه الجميع بلا مراعاة لأي قواعد وقاية من كورونا.

ووفق وزارة الصحة المصرية، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 2505 حالات من ضمنهم 553 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و183 حالة وفاة.

وعالميًا، تجاوز عدد الإصابات عتبة المليوني حالة، توفي منهم أكثر من 134 ألفًا وتعافى نحو 511 ألفًا، وتتصدر الولايات المتحدة أعلى معدل إصابات ووفيات إلى الآن بكورونا، بينما تسابق دول العالم الزمن لكبح جماحه.

https://twitter.com/3alamyOfficial/status/1250394880771272704?ref_src=twsrc%5Etfw

مافيش فعلاً أي إحساس بالمعاناه اللي العماله اليوميه بتعاني منها

معاكي حق ما انتي هاتحسي بالغلابه ازاي وانتي بتقولي كلام زي ده

انتي غلط اللي قال عليكي فنانه

لأن الفنان هو من يشعر بمعاناة الآخرين

مش يهاجمهم

https://t.co/xpv6MNiqPs — Mirna ELashmawi (@MirnaSami2011) April 14, 2020

#داليا_البحيري_انتي_كومبارس كلامك يا هانم معناه .. ان حتى الإنسانيّه مبقلهاش مكان عندك — ShErRyMaN2 (@ShErRyyMaN2) April 15, 2020

https://twitter.com/saraahmedhat/status/1250398316610945024?ref_src=twsrc%5Etfw