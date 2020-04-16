بالفوانيس وزينة رمضان.. اصنعي البهجة في بيتك

تبدد أجواء استقبال شهر رمضان حالة الملل والتوتر بسبب العزل المنزلي، وتضفي الفوانيس والزينة لمسات جمالية على البيت، وتدخل السرور والبهجة على أهله.

ترى ليليان الملاح مصممة ديكور داخلي في تصريحات لموقع الجزيرة مباشر أننا في أمس الحاجة إلى البهجة، ويجب أن ننحي أزمة كورونا جانبا، ونستشعر الفرحة في استقبال رمضان هذا العام؛ رغم أجواء العزل المنزلي.

وتقترح إجراء بعض التعديلات في ديكور المنزل، وتزيينه على النحو التالي:

ضعي فانوسا كبيرا في مكان بارز من المنزل، وستلاحظين أن أجواء البهجة والاستعداد لاستقبال الشهر الفضيل قد خيمت عليه.

زيني زجاج النوافذ بزخارف ورسوم تعبر عن رمضان كالهلال والفوانيس.

احرصي على تزيين باب المنزل من الخارج لإدخال البهجة والسرور على الجيران والمحيطين بك، وذلك بصور المدفع وكلمات الترحيب برمضان، ووضع زوجين من الفوانيس على عتبة المنزل.

ضعي فانوسا أو أكثر إلى جانب لوحة (أو مرآة)، في مدخل المنزل.

تعكس غرفة الصالون أجواء رمضان، حيث يجتمع أفراد العائلة. ومن الجميل أن يُوضع الفانوس على طاولة جانبية، مع مجموعة من القطع الفنيّة من الطراز نفسه.

استثمري المساحات الفارغة بتوزيع 3 فوانيس ذات ارتفاعات متباينة على الأرض.

ضعي وسائد ملونة أو منقوشة برموز رمضان على الآرائك.

خصصي ركنا لشرب القهوة بعد الإفطار في زاوية خاصة إن أمكن على أن تتوسطها طاولة صغيرة، يفضل تغطيتها بغطاء فاتح اللون يتدلى حتى أطرافها، وتوزع على الغطاء اكسسوارات تتناسب مع الشهر الفضيل.

لا تغيب المرايا عن رسم مشهد الديكور الجمالي، كما تقوم النباتات الخضراء بدورها في كَسرِ الرتابة، وتعزيز الطاقة الإيجابيّة، وإشاعة الشعور بالسعادة.

أما غرفة الطعام، فيستحسن وضع فانوس في وسط المائدة، مع اختيار فرش الأطباق من ألوان متناقضة؛ فمثلا: يُمكنك تثبيت الفانوس الشرقي باللون الأسود وسط الطاولة، مع اختيار شرشف الطاولة المستطيل الصغير باللون الأزرق الفيروزي، ووضع شرشف آخر رئيسي تحته باللون الأبيض، مع اكسسورات الأطباق بلون الفضّي.

زيني حديقة المنزل بفروع الزينة واللمبات الصغيرة الملونة، وضعي طاولة صغيرة في وسط الحديقة مغطاة بمفرش من الخيامية بألوان حمراء وزرقاء وخصصيها للإفطار والسحور عندما يكون الطقس مناسبا.

شاركي أفراد أسرتك في تزيين المنزل لاستقبال شهر رمضان باستخدام أدوات بسيطة (غيتي)

وترى ليليان أن غلق المحلات لن يحول دون ابتكار زينة رمضان من أدوات المنزل، ويمكنك كتابة كلمة "رمضان كريم" على ورقة ووضعها على الحائط مع بلونات ملونة، وعمل فوانيس ورقية مع الأبناء؛ وذلك من خلال الخطوات التالية:

استخدمي أوراق ملونة بحجم الفانوس المراد، ولكن يفضل أن تكون الفوانيس الورقية صغيرة الحجم.

قومي بطي الورقة إلى نصفين، ثم قصي الورق بالطول من الجزء المطوي مع ترك مسافة ثابتة عند حافة الورقة.

افردي الورقة بعد ذلك ثم استخدمي أي نوع من المواد اللاصقة لتثبيت طرف الورقة اليمين على اليسار.

ضعي شريطا صغيرا من الورق أعلى الفانوس، وثبتيه باللاصق.

استخدمي حبلا أو شريطا لوضع عدة فوانيس ورقية عليه، ثم زيني به حاط فارغ في مكان مميز بالبيت.

طريقة إعداد الفوانيس الورقية (pinterest)

وشاركت مدونات الفيديو على يوتيوب وإنستغرام طرقا لإعداد فوانيس وزينة رمضان في أنحاء المنزل من بقايا الأدوات المدرسية للأبناء، وذلك باستخدام الورق الملون أو الكارتون أو بنسج خيوط الكوروشيه.

طريقة سهلة لعمل زينة رمضان باستخدام أوراق القص واللصق الملونة

طريقة عمل فوانيس مجسمة باستخدام الورق الملون

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