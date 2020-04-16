"الحمام الكذاب".. عبقرية ربات البيوت في ابتكار وصفات اقتصادية

تتفنن رباب البيوت في ابتكار وصفات اقتصادية تلبي رغبات أبنائها وزوجها رغم غلاء الأسعار، كما يقول المثل الشعبي "الشاطرة تغزل برجل حمار".

نشرت مدونات الطعام على يوتيوب، مقاطع مثيرة للدهشة، لكيفية ابتكار وصفات شهية متقنة بمكونات بسيطة غير مكلفة، ويبدو الشكل النهائي شبيها بالوصفات الرئيسية مع فارق كبير في تكلفة الإعداد.

وتعكس الوصفات "الكاذبة" صدق الأمهات والزوجات في إسعاد أفراد الأسرة، وبراعتهن في فن الطهي، وقدراتهن الفريدة على التكيف وفن التدبير في ظل ضيق الحال وقلة المال، ومن أشهر تلك الوصفات:

الحمام الكذاب

تعد مدونات الفيديو طبق الحمام المحشي الشهير في مصر بدون حمام، من خلال تخلية أوراك الدجاج من العظم والإبقاء على اللحم والجلد، وحشوها بالأرز وإحكام لفها على شكل جسم الحمام، تم تحميرها وتقديمها.

ولكن تخطئ بعض الوصفات في لف الدجاج داخل كيس أو ورق ألمونيوم وسلقه كي يأخذ شكل الحمام، لأن سلق الدجاج مع البلاستيك أو الألمونيوم غير صحي، والحل حياكة جلد الدجاج بالإبرة والخيط كما يحدث مع البط، ونزع الخيط قبيل التقديم.

وصفة "الحمام الكذاب" من قناة "طلباتك أوامر" على يوتيوب

الحمام المشوي "الكذاب" من قناة "وصفات بنت الشيف" على يوتيوب

الكيك الكذاب

تشكل عجينة الكيك من خليط البسكويت المطحون، وسكر البودرة، الكاكاو، والفانيليا، والحليب، والزبدة، ولا تحتاج إلى إدخالها للفرن، فقط تمكث 40 دقيقة بالثلاجة كي تتماسك، ثم تقطع وتغمس في الشكولاتة الذائبة، وتوضع في الثلاجة مرة أخرى كي تتماسك، ثم تكون جاهزة للتقديم.

طريقة عمل "الكيك الكذاب" من قناة "المطبخ التركي" على يوتيوب

الفطير الكذاب

هي وصفة عمل جلاش على الطاسة لعمل فطير دون حاجة إلى إدخاله للفرن، من خلال دهنه بالزيت، وحشوه بالمكسرات والسكر المطحون، ولفه على هيئة مربعات، وقليه في الطاسة، ثم غمسه في الحليب ورشه بالسكر المطحون مرة أخرى.

وتوجد وصفة أخرى لعمل الفطير المشلتت بدون عجين، وذلك بمكونات بسيطة: الجلاش، وعلبة قشدة، وعلبة زبادي، وزبدة أو سمن حسب الرغبة. وتجهز الفطيرة في صينية، من خلال فرد ورق الجلاش، ودهنه بمزيج الزبادي والقشدة والزبدة، ثم طيه على شكل الصينية المستديرة، وتكرار الطبقات، ودهن الوجه بالخليط ثم إدخاله الصينية للفرن.

وصفة الفطير بالسكر الكذاب من قناة "مطبخ ساسي" على يوتيوب

الفطير المشلتت الكذاب من قناة الشيف محمود عطية على يوتيوب

الكنتاكي الكذاب

تقوم فكرة الوصفة على إعداد دبابيس الدجاج المقلية بالاعتماد على كمية قليلة جدا من صدور الدجاج المخلية، وذلك من خلال إعداد عجينة، ولفها بخليط من البصل والخضروات والدجاج وجبن المودزريلا، ولفها على إصبع بطاطس (يقوم بدور عظم دبوس الدجاج) ثم قليها بعد غمسها في البيض ثم البقسماط، والنتيجة مدهشة.

الدجاج المقرمش الكذاب من قناة "أشهى الوصفات" على يوتيوب

البوفتيك الكذاب

نظرا لغلاء اللحوم في بعض البلاد العربية (وتحديدا مصر مقارنة بأسعار المعيشة)، تقوم ربات البيوت باستخدام كمية قليلة من اللحم المفروم، ومضاعفة حجمها كي تكفي أفراد الأسرة، وذلك من خلال إضافة البهارات والكثير من البصل (والبقسماط أحيانا)، وبعد الخلط، يصبح المزيج كالعجين، يتم تشكيله على هيئة إسكالوب اللحم (أو البوفتيك)، ووضعه في الفريزر ليتماسك، ثم قليه بعد غمسه في الطحين ثم البيض ثم البقسماط.

البوفتيك الكذاب من قناة "مطبخ نودي" على يوتيوب

البانيه الكذاب

يمكن عمل شرائح إسكالوب الدجاج أو "البانيه" الكذاب بتكرار نفس طريقة تحضير وصفة "البوفتيك" الكذاب، ولكن باستبدال الدجاج باللحم.

البانيه الكذاب من "مطبخ آلاء عامر" على يوتيوب

وتوجد المزيد من الوصفات الأخرى، وطرق مختلفة لعمل نفس الوصفات، وصدق القائل: "الحاجة أم الاختراع".

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