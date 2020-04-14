كيف تؤسس قناة ألعاب ناجحة على يوتيوب؟

يعتزم بعض محبي ألعاب الفيديو انتهاز فرصة توفر الوقت في العزل المنزلي لتنفيذ مشاريعهم المؤجلة، وإطلاق قنوات ألعاب متخصصة على يوتيوب. فكيف تصبح "جيمر" Gamer أي لاعب محترف؟

يقدم يوتيوب إرشادات لمدوني الفيديو ودورات مجانية على أكاديميته لمنشئي المحتوى، كما يخصص دورة حول كيفية إطلاق قناة ألعاب.

ومن تجارب مدوني الألعاب، ونصائح يوتيوب، نقدم لك خلاصة من الإرشادات لتأسيس قناتك بشكل احترافي:

1- الكاريزما:

أول عامل في نجاح قنوات الألعاب هو جاذبية شخصية اليوتيوبر، وأسلوبه في السرد، وخفة ظله، ولغة جسده، وحماسه، وردود أفعاله أثناء اللعب.

يجب ألا تنسى أن القطاع الواسع من جمهورك هم من المراهقين والشباب، وتحتاج لكاريزما وأسلوب مميز كي تجتذبهم إليك وتسترعي اهتمامهم.

بوسع أي شخص إنشاء قناة وتشغيل الكاميرا أثناء اللعب، ولكن إذا أردت أن تكون "جيمر" ناجح، عليك أن تتميز، وتبرز الجوانب الفريدة في شخصيتك أثناء التحدث إلى الجمهور، وابتكر عباراتك الخاصة، ولا تخفِ لهجتك المميزة، وعبر عن نفسك بأريحية.

ويمكنك الاستفادة من الدورات الإلكترونية المقدمة من معهد الجزيرة للإعلام مجانا، لتطوير مهاراتك في العرض والتقديم والتحدث أمام الكاميرا.

قم بتصوير عدد من الفيديوهات التدريبية قبل إنشاء القناة، وتمرن على التحدث، وعالج نقاط ضعفك، وعزز أسلوبك الخاص.

بعد إطلاق القناة، احرص على عمل فيديوهات بوجهك للتحدث إلى الجمهور دون التركيز على اللعب كي تكون مألوفا لديه وأنت تتحدث وتعبر عن آرائك.

شخصية اليوتيوبر من أسرار نجاح قنوات الألعاب (غيتي)

2- المحتوى هو الملك:

المنافسة شرسة بين قنوات الألعاب على يوتيوب، فإذا أردت أن تنجح عليك أن تبذل مجهودا كبيرا في إعداد المحتوى.

لا تقلد غيرك، واحرص على مراعاة حقوق الملكية في إنتاج المحتوى، لأن أصالة المحتوى شرط أساسي لتحقيق النجاح على يوتيوب.

يهتم جمهور قنوات الألعاب بالأخبار الجديدة في مجال الألعاب، وتقييم الألعاب، ومعلومات عن التكنولوجية المصممة للألعاب.

ضع جدولا زمنيا لنشر المحتوى على قناتك وفق إمكاناتك ووقتك، والتزم به، واخبر جمهورك بمواعيد النشر ليترقبوا الفيديوهات الجديدة.

أصالة المحتوى شرط أساسي لتحقيق النجاح على يوتيوب (غيتي)

3- أدوات اللعب:

بوسعك أن تبدأ قناتك بأبسط الأدوات، لا تحتاج إلى إمكانات خاصة، فقط ركز على المحتوى وأسلوبك الخاص في التقديم.

وإذا كان بإمكانك، خصص غرفة للعب وتصوير الفيديوهات، أو اصطنع ركنا بالبيت وخلفية مناسبة لتصوير الفيديوهات.

وإذا أردت أن تتوسع في إمكاناتك باللعب، وتقدم فيديوهاتك بشكل احترافي، فعليك الاستعانة بعدد من الأدوات لتطوير جهازك وسرعتك في اللعب، وهي:

شاشة ألعاب قوية.

كارت شاشة يصلح للألعاب.

ماوس ألعاب.

باد ألعاب.

كرسي ألعاب.

كابل Gaming Mouse Cable Management للفأرة.

كي بورد ألعاب.

كارت صوت.

سماعات ألعاب.

كاميرا للشاشة.

إضاءة.

كرسي اللعب والإضاءة المميزة تستخدم بشكل كبير في قنوات الألعاب (غيتي)

4- متابعة المنافسين عربيا ودوليا:

تابع قنوات الألعاب الناجحة على الصعيدين العربي والدولي، واستفد من خبراتهم وتفادى أخطاءهم، وحاول أن تضع بصمتك الخاصة، وتجد لنفسك مساحة مختلفة تميزك عن غيرك.

ومن أبرز القنوات الناجحة عربيا: شبكة ألعاب العرب Arab games network (9.27 مليون مشترك) ، قناة مجرم جيمز MjrmGames ( 7.27 مليون مشترك)، قناة مصطفى جيم أوفر Mostafa GAME OVER (6.51 مليون مشترك).

5- أسس شبكة علاقات مع أصحاب قنوات الألعاب الناجحة:

تعرف على أصحاب القنوات الناجحة، ولا تتعامل معهم بندية، بل استفد منهم وتعلم وشارك خبرتك معهم، واطلب منهم أن يروجوا لقناتك، ورد المعروف بالترويج إلى قنواتهم، وادعم زملاءك في يوتيوب إذا ما احتاجوا إلى مساعدة أو استشارة فنية.

هناك واقعة شهيرة حدثت أخيرا ، حيث قام هاكر بسرقة قناتين ألعاب عربيتين، وساعدت العلاقات الجيدة بين صاحبي هاتين القناتين في الاستفادة بالدعم الفني من زملائهم، واحتشد عدد من مدوني الألعاب لمطالبة يوتيوب برد الحقوق لأصحابها، وساعد هذا الدعم الكبير في استعادة القناتين ونشر التوعية بين أصحاب قنوات الألعاب لتجنب الوقوع في فخ الهاكرز.

أسس علاقات جيدة مع زملائك من مدوني الفيديو لتبادل الخبرة والترويج والدعم (غيتي)

6- ابنِ علاقة مع جمهورك:

تعامل مع جمهورك على أنهم أصدقاؤك، امنحهم شعورا بأنهم عائلتك الثانية، عزز لديهم إحساس المشاركة، وتحدث إليهم وكأنهم معك في نفس الغرفة.

اهتم بالحوار مع متابعيك في التعليقات تحت كل فيديو، والدردشة في البث المباشر، وروج لفيديوهاتك على شبكات التواصل الاجتماعي.

اهتم بإحصاءات المشاهدة لترشدك إلى اهتمامات وتفضيلات جمهورك، وخصص فيديوهات للرد على أسئلة الجمهور والتحدث إليهم، وحرض مشاهديك باستمرار على الاشتراك في القناة، ومشاهدة الفيديوهات السابقة، وتفعيل جرس التنبيه.

لا تهمل القناة، وتترك متابعيك بدون إخبارهم أنك في إجازة أو ستنقطع لظرف ما.

احرص على البث المباشر على يوتيوب لأنه يزيد من شعبيتك وارتباطك بجمهورك، فوفقا ليوتيوب فإن القنوات التي تقدم بثًا مباشرًا أسبوعيًا قد حققت زيادة بنسبة تصل إلى 40% في عدد المشتركين و70% في وقت المشاهدة.

احتفل بإنجازاتك خطوة ًخطوة مع جمهورك عند الوصول لعدد معين من المشتركين، اشكرهم على ثقتهم ودعمهم.

7- التدريب على بعض البرامج:

تعلم تحرير الفيديو (المونتاج) على البرامج التي تفضلها، مثل فاينال كات على أجهزة ماك، أو بريمييز على كافة الأجهزة، ويمكنك في البداية استخدام البرامج المجانية مثل فيديو ميكر على أجهزة الويندوز Windows Movie Makerأو تطبيقات الهواتف مثل آي موفي على هواتف آيفون، وجرب باستمرار التنسيقات المناسبة للفيديو.

كما يفضل أن تتعلم تحرير الصور على برنامج فوتوشوب، أو أي برامج مجانية أخرى، كي تخلق هوية بصرية للقناة، وتصنع بنفسك "شعار "logo" لها، وصورة "بانر" banner مميزة، وصور غلاف thumbnail للفيديوهات لأنها عامل مهم في جذب الجمهور للفيديو مع العنوان.

ومع الوقت يمكنك أن تتعلم كيفية استخدام برنامج OBS للبث المباشر على يوتيوب، ويجب أن تكون لديك معرفة جيدة بمنصة تويتش Twitch للألعاب، لأنها تستخدم أيضا في البث المباشر، فضلا عن كونها المنصة الرئيسية للعب.

إتقان مونتاج الفيديو وتحرير الصور يجذب الجمهور لقناتك (غيتي)

8- متابعة الفعاليات الهامة في مجال الألعاب:

تابع باهتمام الأنشطة والمسابقات الدولية في مجال الألعاب الإلكترونية، وبخاصة التي يشارك فيها اللاعبون العرب.

احرص على أن تكون فيها سواء بخوض السباق، أو إنتاج فيديوهات لتقييم المسابقة، والتعليق على المباريات (مع حفظ حقوق الملكية)، والإعلان عن نتائجها، وتهنئة الفائزين العرب.

9- تحلى بالمسؤولية الاجتماعية:

مع زيادة عدد المتابعين لقناتك؛ تزداد على عاتقك المسؤولية الاجتماعية تجاه جمهورك، عليك أن تشارك في توعيته بالجانب السلبي للألعاب الإلكترونية، وضرورة الوقاية من إدمان ألعاب الفيديو، وتعريفهم بالألعاب المناسبة لكل عمر، والمخاطر النفسية لبعض الألعاب العنيفة، وضرورة السيطرة على الانفعال والعصبية أثناء اللعب.

ساهم في توعية جمهورك وبخاصة من الصغار بمخاطر بعض الألعاب الإلكترونية (غيتي)

10- الصبر:

ينفد صبر بعض مدوني ألعاب الفيديو، بعد مرور شهور على بدء القناة، ويستعجلون تحقيق الأرباح، ويشعر بعضهم بخيبة الأمل إن تأخرت القناة في جني ثمارها، وربما يتوقفون تماما ويلقون وراءهم كل مجهودهم بسبب تأخر التكسب من القناة.

طالع تجارب مدوني الفيديو، وسياسة تحقيق الأرباح على يوتيوب؛ لتتأكد بنفسك أن الأمر يستغرق وقتا وجهدا كبيرين، للوصول إلى عدد كاف من المشتركين والمشاهدات.

فالنجاح على يوتيوب يتطلب سياسية النفس الطويل، وخوض منافسة شرسة، أو كما يقول الشاعر: "لا تَحْسَبِ الْمَجْدَ تَمْرًا أَنْتَ آكِلُهُ ** لَنْ تَبْلُغَ الْمَجْدَ حَتَّى تَلْعَقَ الصَّبِرَا".

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