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غوغل يشكر الجنود المجهولين في أزمة كورونا

سلسلة من الرسوم المبتكرة من غوغل لشكر الفئات المنسية في أزمة كورونا
سلسلة من الرسوم المبتكرة من غوغل لشكر الفئات المنسية في أزمة كورونا
14/4/2020

وجه غوغل الشكر لعدد من الفئات المنسية التي تخدم الملايين حول العالم رغم تعرضهم لمخاطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا كوفيد-19.

وقام المتصفح الأشهر بإطلاق سلسلة من الرسوم المبتكرة عبر صفحته الرئيسية لتوجيه الشكر والثناء للعاملين في مجال الرعاية الصحية نظرا لوجودهم في الخطوط الأمامية لعلاج المصابين ومحاربة تفشي العدوى، والإقامة لأسابيع طويلة في المستشفيات والمراكز الصحية دون راحة.

ثم وجه غوغل الشكر لفئات أخرى منسية، لم تحظ بالاهتمام الإعلامي في أزمة كورونا، رغم عملهم لساعات طويلة وتعرضهم للمخالطة واحتمالية العدوى، من بينهم العاملون في محلات البقالة والسوبر ماركت، وفي قطاع النقل والمواصلات، والحراسة، والصرف الصحي.

وتلك الرسوم التي نشرتها غوغل منذ أسبوع وحتى اليوم:

– شكر وعرفان بجهود العاملين في مجال الصحة العامة والباحثين في المجتمع العلمي.

(غوغل)

تقدير وتحية للأطباء والممرضات والعاملين في المجال الطبي.

(غوغل)

ثناء على جهود العاملين في خدمات الطوارئ.

(غوغل)

تحية وتقدير للعاملين في الحراسة والصرف الصحي. 

(غوغل)

المتصفح الأشهر يوجه الشكر والتقدير للفلاحين والمزارعين.

(غوغل)

ثناء على جهود العاملين في النقل العام والمواصلات.

(غوغل)

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