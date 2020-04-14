رحلة طيران لنقل 5 طيور نادرة في نيوزيلندا رغم الإغلاق بسبب كورونا

نقلت السلطات في نيوزيلندا سربا صغيرا من الطيور النادرة إلى جزيرة نائية لحمايتها، على الرغم من الإغلاق الصارم المفروض لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقالت وزيرة حماية البيئة أوجيني سيج في بيان إنه تم نقل خمسة من صغار طيور الزقزاق الشاطئي بطائرة تابعة لشركة اير نيوزيلندا من الأسر في كرايستشيرش إلى جزيرة مانا، في رحلة مسافتها 450 كيلومترا.

ولا يوجد في العالم سوى 250 طائرا من هذا النوع الذي يعود لنيوزيلندا، وتسمى أيضا هذه الطيور "توتوراتو".

وبموجب قواعد الإغلاق الصارمة في نيوزيلندا، لا يسمح بأي رحلات داخلية، إلا في حالة الضرورة.

وذكرت سيج أن الطيور الصغيرة هي "جزء مهم" من مساعٍ لإقامة حياة مكتفية ذاتيا لهذا النوع من الطيور في الجزيرة الخالية من الآفات قبالة ساحل ولينغتون.

وقالت إن "تأخير نقل الطيور أكثر من ذلك سوف يكون له آثار خطيرة على رفاهية وصحة جميع الطيور"، مشيرة إلى أن نقل الطيور تم وفقا لتخطيط دقيق، بما في ذلك استخدام معدات حماية شخصية لمنع تفشي فيروس كورونا.

واختفت هذه الطيور من البر الرئيسي لنيوزيلندا في سبعينيات القرن الماضي لوقوعها فريسة للقطط والجرذان. وتم وضع برنامج لتربيتها في تسعينيات القرن الماضي لتعزيز أعدادها.