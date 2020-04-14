بسبب كورونا.. إيراني يحضر بقرة إلى البنك لسداد ديونه (فيديو)

راج على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمواطن من مدينة قم الإيرانية اصطحب بقرته إلى البنك الوطني الإيراني، وطالب بأخذها بدلًا من أقساطه المؤجلة.

وبرر المواطن الشاب خطوته "الغريبة" لسداد ديونه، بعدم امتلاكه المال الكافي، وعدم تمكنه من بيع البقرة بعد إغلاق جميع المحلات بسبب تفشي كورونا في المدينة منذ فبراير/شباط الماضي.

وقال المواطن الشاب في الفيديو، إنه فاوض البنك مرارًا بشأن تسديد أقساطه بعد تجميد حساب الضامن، ما اضطره إلى إحضار البقرة معه تعويضا للبنك عن الدين المستحق، لأنه لا يملك المال الكافي، كما لم يتمكن من بيع بقرته بسبب الحظر وإغلاق الأسواق ومحال بيع المواشي.

وقال في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إنه طالب البنك بإعطائه مهلة، وإعادة فتح حساب ضامنه إلى أن يتم فتح المحلات من جديد، لكنهم رفضوا، لافتًا إلى أنه كان قد وعد بسداد الدين وقدره 625 دولارًا، لكنه لم يتمكن من توفير المبلغ، وتخلف عن موعد السداد الذي كان مقررًا الشهر الماضي.

لكن مسؤولًا في البنك، قال إن القرض الذي حصل عليه المواطن كان 3125 دولارًا، لشراء أثاث منزل، وأن المواطن تأخر لأكثر من 4 أشهر في سداد الدين، وقال البنك إن البقرة في الأساس ليست من ممتلكات هذا المواطن. وأحيل الملف كله إلى ساحة القضاء.

وأثارت الواقعة ردود فعل متباينة على منصات التواصل الإيرانية، كونها تتزامن مع أزمة معيشية فاقمتها جائحة كورونا التي تهدد الملايين بالبطالة، وألحقت أضرار فادحة على الاقتصاد عموما وعلى ملايين من أصحاب المهن البسيطة بشكل خاص.

تحویل گاو به بانک به جای بدهی در قم! + فیلم https://t.co/WcPkMWmbju از طریق @yjcagency — حامدكيواني (@HamedKeyvani) April 13, 2020

عجیب ولی واقعی

روح فیلم گاو در قم زنده شد!! صحنه‌ای غم‌انگیز یا خنده‌دار یا دردناک یا..

این لوکیشن فیلم سینمایی نیست، مردی که بخاطر تاخیر ۲ برج قسط وامش گاوش رو گرو آورده بود برای بانک که حساب ضامن هاش رو از مسدودی در بیاورد..

بر این واقعه هیچ توضیح یا تفسیری نخواهم نوشت….. pic.twitter.com/ROylKqbqwq — نشریه صفاییه قم (@Safaeeye) April 12, 2020

https://twitter.com/piman212121/status/1249301933971693569?ref_src=twsrc%5Etfw