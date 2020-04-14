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منوعات|العراق

السفير البريطاني في بغداد يطبخ طبقا عراقيا شهيرا (فيديو)

14/4/2020

نشر السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي مقطع فيديو على حسابه في تويتر وهو يطهو طبق "الدولمة" الشهير في العراق.

وشكر هيكي الجمهور العراقي على مواقع التواصل على النصائح التي قدموها له قبل إعداد الطبق، داعيا العراقيين إلى البقاء في المنزل للحد من تفشي فيروس كورونا.

وظهر السفير خلال الفيديو خلال مراحل إعداد الطبق من تجهيز الخضراوات وإضافة البهار للحم ثم حشو الخضراوات من الباذنجان والكوسا والفلفل.

وقال هيكي إن هذه هي المرة الأولى التي يطبخ فيها هذا الطبق.

وبعد طهي الطبق قال السفير ومعه اثنان من المساعدات إن طعم الطبق "لذيذ".

ووعد السفير البريطاني متابعيه بأن تكون المحاولة المرة القادمة أفضل.

المصدر : الجزيرة
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