السفير البريطاني في بغداد يطبخ طبقا عراقيا شهيرا (فيديو)

نشر السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي مقطع فيديو على حسابه في تويتر وهو يطهو طبق "الدولمة" الشهير في العراق.

وشكر هيكي الجمهور العراقي على مواقع التواصل على النصائح التي قدموها له قبل إعداد الطبق، داعيا العراقيين إلى البقاء في المنزل للحد من تفشي فيروس كورونا.

وظهر السفير خلال الفيديو خلال مراحل إعداد الطبق من تجهيز الخضراوات وإضافة البهار للحم ثم حشو الخضراوات من الباذنجان والكوسا والفلفل.

وقال هيكي إن هذه هي المرة الأولى التي يطبخ فيها هذا الطبق.

وبعد طهي الطبق قال السفير ومعه اثنان من المساعدات إن طعم الطبق "لذيذ".

هذه اول مرة اطبخ بيها دولمة. اشكركم على كل النصائح الي قدمتوها. طعمها كلش طيب! متأسف سويت هواية اخطاء من طبختها هالمرة بس رح احاول المرة الجاية تكون احسن 👨‍🍳🇮🇶🍽 #ابقى_في_المنزل ⁦@UKinIraq⁩ pic.twitter.com/NtyCzxMUyH — Stephen Hickey (@sblhickey) April 14, 2020

ووعد السفير البريطاني متابعيه بأن تكون المحاولة المرة القادمة أفضل.