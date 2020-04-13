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كورونا: عرض أوبرالي على يوتيوب يحصد أكثر من 27 مليون مشاهدة

مغني الأوبرا الإيطالي أندريا بوتشيلي أمام كاتدرائية ميلانو
مغني الأوبرا الإيطالي أندريا بوتشيلي أمام كاتدرائية ميلانو
13/4/2020

حصد عرض غنائي فردي بدون جمهور بسبب فيروس كورونا المستجد، أكثر من 27 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

وقدم العرض، الذي حمل عنوان (موسيقى من أجل الأمل) مغني الأوبرا الإيطالي أندريا بوتشيلي في كاتدرائية ميلانو بمناسبة عيد الفصح.

وتم بث العرض مباشرة على "يوتيوب"، وشاهده الملايين حول العالم ثم حصد نحو 28 مليون مشاهدة خلال ساعات فقط من عرضه.

وأدى بوتشيلي أغنيات عدة برفقة عازف أورغ أبرزها "آفي ماريا" و"سانتا ماريا" و"اميزنغ غرايس" فيما كانت تظهر في الخلفية الشوارع المقفرة في باريس ولندن ونيويورك.

وميلانو هي عاصمة إقليم لومبارديا شمال إيطاليا، وهي المنطقة الأكثر تضررا من الفيروس في البلاد، مع أكثر من 10600 حالة وفاة من أصل ما يقرب من 20 ألفا مسجلة في البلاد.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية
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