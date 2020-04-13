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شاهد: هروب جماعي لمرضى من مصحة نفسية شرقي روسيا

أحد المرضى احتجز ممرضة كرهينة حتى تمكن الباقين من الهرب
أحد المرضى احتجز ممرضة كرهينة حتى تمكن الباقين من الهرب
13/4/2020

قالت وزارة الداخلية الروسية، إن الشرطة تبحث عن 6 أشخاص مرضى نفذوا عملية هروب جماعي من مستشفى إيركوتسك الإقليمي للطب النفسي، شرقي البلاد.

وقال التقرير الذي نقلته وكالة "تاس" للأنباء، إن شرطة المنطقة تلقت اتصالا من الطاقم الطبي بمستشفى إيركوتسك الإقليمي للطب النفسي رقم 1، الموجود في مقاطعة يوبيليني الصغيرة شرقي روسيا، تفيد بفرار ستة نزلاء من مرضى المستشفى.

وأظهر مقطع مصور التقطته كاميرات المراقبة، اعتداء المرضى على اثنين من طاقم التمريض، وتهديدهما بالقتل، كما وثقت احتجاز أحدهم لممرضة كرهينة حتى تمكنوا من الهرب.

وفتحت لجنة التحقيقات الروسية تحقيقا جنائيا في الحادث، وتركز حاليا جميع وحدات الشرطة جهودها للبحث عن الستة أشخاص الهاربين، وجميعهم من الرجال الذين ولدوا في الفترة ما بين عامي 1992 و2001.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع أجنبية
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