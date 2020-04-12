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ثلاثة أدوية يقرها بروتوكول علاج كورونا في إيطاليا.. ما هي (فيديو)

جرب الأطباء عدة أدوية لمعالجة المرض ليستقروا أخيرا على بروتوكول مكون من ثلاثة أدوية لعلاج مرضى كورونا
جرب الأطباء عدة أدوية لمعالجة المرض ليستقروا أخيرا على بروتوكول مكون من ثلاثة أدوية لعلاج مرضى كورونا
12/4/2020

أشار الدكتور عماد الجولاني، استشاري أمراض القلب والعناية المركزة بمدينة ميلانو الإيطالية، إلى إقرار استخدام 3 أدوية في بروتوكول علاج مرضى كورونا.

وأوضح الجولاني في لقاء مع برنامج "مع الحكيم" على شاشة الجزيرة مباشر، أنه بعد إصابة أعداد كبيرة بفيروس كورونا في إيطاليا وحدوث وفيات كثيرة بين من هم دون الخمسين عاما ومن فئة الشباب أيضا، جرب الأطباء عدة أدوية لمعالجة المرض ليستقروا أخيرا على بروتوكول مكون من ثلاثة أدوية لعلاج مرضى كورونا.

 هذه الأدوية الثلاثة هي عقار الهيدروكسيكلوروكين وأزيثرومايسين ومميعات الدم، حيث أثبتت التجارب السريرية أن حالات المرضى بفيروس كورونا تتحسن بعد ثلاثة إلى خمسة أيام من اتباع هذا البروتوكول في العلاج داخل المستشفى.

وأضاف الجولاني أن هذا البروتوكول تم إقراره بالفعل وسمح بإعطائه للمرضى في البيوت، حيث وجد أن عقار الهيدروكسكلوروكين لا يحدث أضراراً جانبية كثيرة. ورغم أن بعض الدول منعت استخدامه وحذرت منه، إلا أن الدكتور الجولاني يقول إنهم وجدوا أن أضراره الجانبية تكاد تكون منعدمة أو بنسبة ضعيفة جداً بالنسبة لمخاطر فيروس كورونا.

وحول انتقال عدوى كورونا، أوضح الجولاني أنه غالبا ما يحدث عبر الهواء حيث يبقى الفيروس لدقيقتين أو أكثر، وربما يبقى بالهواء لمدة أطول في حالة وجود ضباب أو غبار أو تلوث بالهواء،وفي حالة نقاء الهواء تقل مدة وجود الفيروس به.

كما أكد أنه لا يستبعد انتقاله عبر اللمس ولكن في ظروف وبشروط معينة.

وتابع قائلا إن الفيروس ربما يبقى لنحو ثلاث ساعات على الأسطح أو أكثر، وفي حالة التصاقه بالملابس أو بالشعر، فإنه يمكن أن يبقى لثلاث ساعات قبل أن يموت، وبالتالي ربما يساعد التعرض لأشعة الشمس في إلقاء الفيروس بعيدا عن الجسم، وبالتالي يخفف من احتمال الإصابة، ولكنه لا يعالج من الإصابة بالفيروس.  

المصدر : الجزيرة مباشر
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