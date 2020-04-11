كيف تنظم حفل عيد ميلاد طفلك في العزل المنزلي؟

خيبت أزمة كورونا آمال الأطفال الذين يحين موعد الاحتفال بيوم ميلادهم، نظرا لعزلتهم بعيدا عن الأصدقاء والعائلة، ولكن بوسع الوالدين أن يصنعا حفلا مبهجا لا يعكر صفوه التباعد الاجتماعي.

هذا العام فرصة كي تعلم طفلك الامتنان للنعم التي اعتاد عليها، وتفاجئه بنوع آخر من الاحتفال، والكبار أيضا في أمس الحاجة إلى تغيير الروتين اليومي وإضفاء البهجة وإحداث تغيير لمحاربة الملل.

اطلب من طفلك أن يرتدي الكمامة (إذا أراد) للتصوير مع كعكة عيد الميلاد لتوثيق الذكرى (غيتي)

وإليك أهم النصائح، لتنظم حفلة مبهجة لطفلك، وتجعل طفلك يتذكر بامتنان الوقت والجهد الذي بذله والداه في إسعاده رغم الظروف الراهنة:

لا تحتفل بملابس البيت، بل اطلب من أفراد عائلتك أن يرتدوا جميعا أفضل الملابس خاصة وأنها مركونة منذ أسابيع في الدواليب دون استخدام، فقد حان وقت الاحتفال.

رتب مبكرا لشراء هدية لطفلك ولو بسيطة، أو اختر له واحدة أثناء التسوق المنزلي.

زين بيتك بديكورات بسيطة وجهز إضاءة مميزة للاحتفال.

جهز عشاءً فاخرا غير تقليدي يشمل الأصناف المفضلة لابنك، وعادة ما يفضل الأطفال البيتزا والبرغر والدجاج المقلي، يستحسن أن تجهز الوجبات السريعة بمنزلك، للوقاية من العدوى أثناء استقبال طلبات توصيل الطعام.

اطلق على هذا اليوم اسم "اليوم المفتوح"، ولبِ رغبات طفلك بلا حدود، ولا تقيده بوقت سواء في مشاهدة التلفزيون أو لعب ألعاب الفيديو كما يحدث في الأيام العادية.

جهز بطاقة دعوة على أحد مواقع تصميم الدعوات الجاهزة مثل جريتنجز أيلاند، ووجهها لأصدقاء طفلك وأبناء العائلة المقربين، وحدد موعدا للقاء على إنستغرام أو زوم للاحتفال عن بعد.

اطلب من المدعوين تصميم بطاقة تهنئة عبر الإنترنت، وإرسالها لطفلك على مواقع التواصل أو بريده الإلكتروني إن توفر.

اختبر مع المدعوين جودة الاتصال قبل موعد اللقاء بساعة، حتى لا يفسد الاحتفال بالمشاكل التقنية.

اطلب من طفلك أن يرتدي الكمامة (إذا أراد)، والتقط له صورة مع كعكة الاحتفال، لتصنع له ذكرى لن ينساها مدى الحياة.

احرص على إطفاء الشمع أثناء المكالمات الجماعية، وحبذا لو أشعل المدعوون ولو شمعة على كعكة صغيرة للاحتفال والمشاركة.

اختر فيلما عائليا يناسب عمر طفلك، وجهز الفشار بالجبنة والكراميل، واصطنع أجواء السينما بمنزلك.

العب مع طفلك، اغمره بالحب، جدد صلتك به، أرسل له رسالة: أن حبك له دائم مهما كانت الظروف، وأن الأسرة صمام الأمان في هذا العالم.

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