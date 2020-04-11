البث الحي
منوعات

كيف تنظم حفل عيد ميلاد طفلك في العزل المنزلي؟

صمم بطاقة دعوة لأصدقاء طفلك وأبناء العائلة المقربين للاحتفال عبر الإنترنت
صمم بطاقة دعوة لأصدقاء طفلك وأبناء العائلة المقربين للاحتفال عبر الإنترنت
11/4/2020

خيبت أزمة كورونا آمال الأطفال الذين يحين موعد الاحتفال بيوم ميلادهم، نظرا لعزلتهم بعيدا عن الأصدقاء والعائلة، ولكن بوسع الوالدين أن يصنعا حفلا مبهجا لا يعكر صفوه التباعد الاجتماعي.

هذا العام فرصة كي تعلم طفلك الامتنان للنعم التي اعتاد عليها، وتفاجئه بنوع آخر من الاحتفال، والكبار أيضا في أمس الحاجة إلى تغيير الروتين اليومي وإضفاء البهجة وإحداث تغيير لمحاربة الملل.

اطلب من طفلك أن يرتدي الكمامة (إذا أراد) للتصوير مع كعكة عيد الميلاد لتوثيق الذكرى (غيتي)

 

وإليك أهم النصائح، لتنظم حفلة مبهجة لطفلك، وتجعل طفلك يتذكر بامتنان الوقت والجهد الذي بذله والداه في إسعاده رغم الظروف الراهنة:

  • لا تحتفل بملابس البيت، بل اطلب من أفراد عائلتك أن يرتدوا جميعا أفضل الملابس خاصة وأنها مركونة منذ أسابيع في الدواليب دون استخدام، فقد حان وقت الاحتفال.
  • رتب مبكرا لشراء هدية لطفلك ولو بسيطة، أو اختر له واحدة أثناء التسوق المنزلي.
  • زين بيتك بديكورات بسيطة وجهز إضاءة مميزة للاحتفال.
  • جهز عشاءً فاخرا غير تقليدي يشمل الأصناف المفضلة لابنك، وعادة ما يفضل الأطفال البيتزا والبرغر والدجاج المقلي، يستحسن أن تجهز الوجبات السريعة بمنزلك، للوقاية من العدوى أثناء استقبال طلبات توصيل الطعام.
  • اطلق على هذا اليوم اسم "اليوم المفتوح"، ولبِ رغبات طفلك بلا حدود، ولا تقيده بوقت سواء في مشاهدة التلفزيون أو لعب ألعاب الفيديو كما يحدث في الأيام العادية.
  • جهز بطاقة دعوة على أحد مواقع تصميم الدعوات الجاهزة مثل جريتنجز أيلاند، ووجهها لأصدقاء طفلك وأبناء العائلة المقربين، وحدد موعدا للقاء على إنستغرام أو زوم للاحتفال عن بعد.
  • اطلب من المدعوين تصميم بطاقة تهنئة عبر الإنترنت، وإرسالها لطفلك على مواقع التواصل أو بريده الإلكتروني إن توفر.
  • اختبر مع المدعوين جودة الاتصال قبل موعد اللقاء بساعة، حتى لا يفسد الاحتفال بالمشاكل التقنية.
  • اطلب من طفلك أن يرتدي الكمامة (إذا أراد)، والتقط له صورة مع كعكة الاحتفال، لتصنع له ذكرى لن ينساها مدى الحياة.
  • احرص على إطفاء الشمع أثناء المكالمات الجماعية، وحبذا لو أشعل المدعوون ولو شمعة على كعكة صغيرة للاحتفال والمشاركة.
  • اختر فيلما عائليا يناسب عمر طفلك، وجهز الفشار بالجبنة والكراميل، واصطنع أجواء السينما بمنزلك.
  • العب مع طفلك، اغمره بالحب، جدد صلتك به، أرسل له رسالة: أن حبك له دائم مهما كانت الظروف، وأن الأسرة صمام الأمان في هذا العالم.

اقرأ أيضا:

كيف تختار فيلم السهرة؟

اختبار.. تعرف على شخصيتك في العزل المنزلي

بالرسم والتلوين.. احتفل مع طفلك باستقبال شهر رمضان

كيف تحمي نفسك من العدوى أثناء استقبال خدمات التوصيل للمنازل؟

شاهد: طريقة إعداد أشهر الوجبات السريعة بالمنزل

كيف تحمي ابنك من إدمان الألعاب الإلكترونية بدون حرمان؟

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

تحدثت عن انهيار زواجها.. بي بي سي تحقق في مقابلتها الشهيرة مع الأميرة الراحلة ديانا

تحدثت ديانا في المقابلة عن انهيار زواجها (غيتي)

للمرة الأولى في العالم.. جراحة دقيقة لطفل على أنغام البيانو(فيديو)

(الجزيرة)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

فرنسا: ماكرون يسعى لإحكام قبضته على الأئمة المسلمين

إحراق صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مظاهرة غاضبة في قطاع غزة