شاهد: كيف تمارس الرياضة في بيتك باستخدام أثاث المنزل؟

أصيب بعض الرياضيين بالإحباط بعد غلق الأندية الرياضة، ولكن آخرين لم يفقدوا حماسهم، ولم يتخلوا عن أداء تمارينهم اليومية للحفاظ على بنيانهم العضلي ولو بأدوات منزلية بسيطة.

في لقائه على شاشة الجزيرة مباشر، عبر أحمد الصاوي (25 عاما) مدرب لياقة بدنية وكمال أجسام في غزة، عن حرصه على الحفاظ على روتينه اليومي من ممارسة الرياضة أثناء وجوده في المنزل.

وقال "بدأت أستخدم أخي الصغير كوزن خارجي، وأستخدم الكنبة، وأملأ العبوات الفارغة بالرمل، وأستخدم العصا والحبل، ثم طورت الفكرة وقمت بتصوير فيديوهات أثناء قيامي بالتمارين بناء طلب على الكثيرين".

وأضاف "نصيحتي للشاب الرياضي أن تكون جلستك بالبيت لها فائدة، ومن أشياء بسيطة تستطيع أن تصنع شيئا مفيدا تستفيد منه، خاصة وأن ممارسة الرياضة بالبيت تعطيك راحة نفسية، وتحافظ على بنيتك الجسدية، حتى لا تفقد المستوى الذي وصلت إليه".

وتساعد الرياضة المنزلية على الحفاظ على اللياقة والنشاط ودفع التوتر والاكتئاب وحرق الدهون مع قلة النشاط البدني في العزل المنزلي.

وشارك عدد من نجوم كرة القدم مقاطعهم أثناء ممارستهم للرياضة بالمنزل، أبرزهم النجم المصري محمد صلاح، ونجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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