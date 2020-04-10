شاهد: قطر تعلن عن تطبيق للحد من انتشار كورونا وخط ساخن للدعم النفسي

أعلنت لولوة الخاطر المتحدثة الرسمية باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات في دولة قطر عن الاستعداد لطرح تطبيق "احتراز" لتعزيز إجراءات الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت خلال المؤتمر الصحفي الثامن للجنة العليا لإدارة الأزمات أن التطبيق قد عملت عليه عدة مؤسسات بالدولة ،على رأسها وزارة المواصلات والاتصالات ووزارة الصحة العامة، يساعد على احتواء انتشار المرض.

ويعمل التطبيق على الهواتف الذكية بنظامي أندرويد آي أو إسiOS ، ويربط كل مستخدم برمز الـ QR لسحب معلوماته تلقائيا من الجهات الرسمية حسب التصنيفات التالية:

اللون الأخضر: للأفراد الأصحاء الذين لا يعانون من أي أعراض، أو أولئك الذين لديهم نتائج سلبية.

اللون الرمادي: الحالات المشتبه بها والأفراد الذين لديهم أعراض، أو الحالات المخالطة مع حالات إيجابية، ولم يتم فحصها.

اللون الأصفر: مخصص لأفراد الحجر الصحي الموجودين في مرافق الحجر الصحي.

اللون الأحمر: للأفراد المصابين الذين تم اختبارهم وكانت نتيجة الفحص إيجابية.

وأشارت إلى أن التطبيق سيكون متصلا بقاعدة بيانات مرتبطة بوزارة الصحة العامة، وإذا اكتشفت حالة بفيروس كورونا، يقوم التطبيق بتتبع الإحداثيات والمناطق التي كان فيها هذا الشخص منذ تحميله لهذا التطبيق وحتى لحظة الإصابة، وبالتالي ستتعرف الجهات الصحية على نسبة كبيرة من الناس المخالطين، طالما أنهم يستخدمون نفس التطبيق، وبعد تحديد هؤلاء الناس ستصلهم رسائل من خلال التطبيق، أنهم ربما خالطوا شخصا مصابا، وتدعوهم لعمل فحص، وستوضع لهم الأولوية في الفحص.

كذلك يساعد التطبيق في حالة الحجر الصحي لتنبيه الأفراد في حالة اقترابهم من الآخرين مسافة أقرب من "المسافة الآمنة".

وأكدت لولوة الخاطر أن التطبيق يحافظ على خصوصية الأشخاص، ولا تطلع عليه سوى الجهات الصحية فقط.

تطبيق احتراز (تويتر)

من جانب آخر، أعلنت مؤسسة حمد الطبية عن طرح خدمة الخط الساخن لتقديم الاستشارات والدعم النفسي باللغة العربية والإنجليزية بالأساس، للناس الذين يعانون من الإجهاد أو الضغط النفسي بسبب أزمة كورونا.

وأوضح د. ماجد العبد الله المدير الطبي ورئيس إدارة الطب النفسي بمؤسسة حمد الطبية أن هذه الاستشارات النفسية تقدم للأشخاص الأكثر عرضة للاضطرابات النفسية، وهم: الأطفال وكبار السن، والأشخاص الذين يتعاملون مع المرضى المصابين، والأشخاص المقيمين في الحجر المنزلي.

مؤسسة حمد الطبية

تطلق خدمات الدعم النفسي للأشخاص الذين يعانون من الإجهاد أو الضغط النفسي نتيجة وباء فيروس كورونا (كوفيد-١٩).#سلامتك_هي_سلامتي #خلك_في_البيت pic.twitter.com/fwVIrs041k — مؤسسة حمد الطبية (@HMC_Qatar) April 8, 2020

ونشرت وزارة الصحة بدولة قطر مجموعة من النصائح للوقاية من الاضطرابات النفسية بسبب الأزمة؛ وهي:

خذ استراحة من المشاهدة والقراءة والاستماع إلى التقارير الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، فمتابعة الأخبار بصورة متكررة يمكن أن تسبب شعورا بالضيق والانزعاج.

اهتم بجسمك، وخذ نفسا عميقا أو تمدد ومارس التأمل، وحاول تناول وجبات صحية ومتوازنة، وممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على قسط كاف من النوم.

خصص وقتا للاسترخاء، وحاول القيام بأنشطة أخرى تستمع بها.

تواصل مع الآخرين وتحدث مع أشخاص تثق بهم فيما يتعلق بمخاوفك وكيف تشعر حيال الموضوع.

اتصل بخدمة الخط الساخن للتحدث إلى اختصاصي في مجال الصحة النفسية.

الصحة النفسية والمعافاة أثناء تفشي وباء كورونا (كوفيد – ١٩) #سلامتك_هي_سلامتي pic.twitter.com/Ta07xo1R1J — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) April 9, 2020

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