شاهد: أطعمة ومشروبات تساعد في مقاومة فيروس كورونا

تناولت حلقة برنامج (مع الحكيم) على الجزيرة مباشر، المستجدات العلمية في جهود البحث عن علاج لفيروس كورونا، كما تناولت الأغذية والوصفات الصحية لتقوية الجهاز المناعي.

في البداية، أوضحت أخصائية التغذية عائشة صقر أنه لا داعي للخوف الزائد من الإصابة بفيروس كورونا، فهو فيروس مثل بقية الفيروسات، ونسبة الوفيات لا تزيد عن 3%.

وأوضحت أن ظهور الأعراض يعتمد على قوة الجهاز المناعي، والوقاية خير من العلاج.

وأكدت أن التركيز على تناول أغذية مقوية للجهاز المناعي؛ قد يساهم في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، ومن هذه الأغذية:

"الزنك" الموجود في الأسماك واللحوم.

فيتامين سي في الحمضيات والفلفل الأخضر.

"السيلينيوم" المتوفر في المأكولات البحرية.

مضادات الالتهابات على رأسها مادة الكركم.

الأعشاب مثل اليانسون والبابونج والزنجبيل.

البصل والثوم.

المأكولات البحرية غنية بالزنك الذي يساعد على تقوية الجهاز المناعي (غيتي)

وأشارت إلى عدد من الوصفات السهلة اليومية لتقوية المناعة، ومنها:

عصير الليمون مع الزنجبيل المحلى بالعسل (ولكن العسل يوضع على الماء البارد أو الدافئ وليس الساخن).

خليط اللبن مع الكركم، فاللبن يحتوي على بكتيريا مفيدة لتقوية الجهاز المناعي، ولو أضفنا إليه ملعقة يوميا من الكركم يصبح مركبا غنيا لتقوية المناعة.

الزبادي مع الثوم مع عصرة ليمون.

وأذاعت الحلقة آخر الأخبار العلمية المتعلقة بالبحث عن لقاح مضاد لفيروس كورونا، ومنها ما نشرته مجلة لونوفيل أوبسرفاتور الفرنسية بأن عقار الكلوروكين المكتشف منذ عقود لمحاربة الملاريا قد يكون مفتاحا للتغلب على الفيروس، وذلك بعد تجربته في الصين على 100 مريض مصاب بفيروس كورونا، وقد تحسنت حالتهم بعد تناول العقار.

كما أشارت الحلقة لإعلان وزير الصحة الأمريكي أليكس أزار، أن أطباء أمريكيين طوروا "لقاحا محتملا" لمعالجة فيروس كورونا (كوفيد-19).

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