كمامات القرد وشانيل.. أغرب تقليعات كورونا (صور)

أثار فندق الفنان البريطاني بانكسي في بلدة بيت لحم بالضفة الغربية، مسحة من الفكاهة بعد وضع كمامة طبية على وجه تمثال عند مدخل الفندق لعامل يحمل أمتعة على هيئة قرد.

وتعد القرود، فكرة شائعة في أعمال الفنان بانكسي، وقد اشتهر فندق "وولد أوف هوتيل" بأنه يطل على أسوأ إطلالة لموقعه بالقرب من الجدار العازل.

وأبلغ الفندق الضيوف على موقعه على الإنترنت، أن "بعض الدول" مُنعت من دخول الأراضي الفلسطينية وإسرائيل بسبب الفيروس، وبأن عليهم أن يتحققوا عبر الإنترنت قبل السفر.

وتلقت كنيسة المهد في بيت لحم أوامر بإغلاق أبوابها يوم الخميس وتم حظر إقامة السائحين الأجانب في فنادق الضفة الغربية بعد اكتشاف أربع حالات يشتبه في أنها مصابة بفيروس كورونا في البلدة الفلسطينية.

مدخل فندق "وولد أوف هوتيل" بالضفة الغربية (رويترز)

ورغم حالة الفزع التي تستنفر العالم من انتشار الإصابة بفيروس كورونا؛ إلا أن البعض يلجأ للطرافة والسخرية للتهوين من حالة القلق ونشر الوعي بأهمية الوقاية من الإصابة بأسلوب كوميدي.

وفي أسبوع الموضة بباريس نهاية فبراير/ شباط الماضي، ارتدى عدد كبير من الحضور كمامات للوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا، وارتدت بعض العارضات والنساء من الحضور كمامات ذات تصميمات مختلفة، أبرزها كمامة تحمل العلامة التجارية "شانيل".

امرأة من الحضور في أسبوع الموضة بباريس ترتدي كمامة تحمل العلامة التجارية "شانيل" (غيتي)

عارضة أزياء يابانية ترتدي كمامة تتماشى مع ألوان ملابسها على هامش أسبوع الموضة بباريس (غيتي)