شاهد: لاعبون يفاجئون فتى مصابا بالسرطان بزيارة في منزله

فجّر لاعبو ومشجعو فريق كرة قدم في الأردن، مفاجأة من "العيار الجميل" لأحد المشجعين الشباب، حيث سجلوا له زيارة في المنزل وهم يحملون أعلام الفريق.

وحقق فيديو، للاعبين ومشجعين، من نادي (الوحدات) الرياضي الأردني وهم يبادرون بزيارة غير مرتبة لفتى (16 عاما) من جمهور النادي يعاني مرض السرطان، لإدخال الفرحة على قلبه، مشاهدات هائلة في الأردن.

وغالبت الفتى الأردني المريض بالسرطان "محمد عابورة" دموعه، وهتف مع ضيوفه من اللاعبين والمشجعين من على شرفة منزل أُسرته في عمّان، حيث دوت هتافات "عابورة.. عابورة" وغيرها بقوة في الحي.

مشاهدة من المنزل

بعد أن كان لا يفوت مباراة في الملعب، اضطر عابورة لمشاهدة المباريات في الآونة الأخيرة بالمنزل بسبب المرض الذي منعه أيضا من الذهاب إلى المدرسة منذ شهرين.

قال عابورة "صراحة ما كنت متوقع إنه ييجي لعيبة الوحدات، شيء زي هيك… والجمهور… شعور لا يوصف، نسوني المرض بصراحة يعني".

الفتى محمد عابورة، وهو مشجع مخلص للنادي الرياضي قال "كنت أراهم بمباريات السلة أنا كنت أحس بتعب في مباريات السلة، كانت نهائي وأنا كنت لازم أروح.. وأنا تعبان كنت أظل أروح حتى أخدنا الدوري".

وأوضح محمد "مباريات الدرع، بطولة الدرع دي كانت تقريبا قبل أسبوعين، خمس مباريات، ولا مباراة رحت عشان كنت في المستشفى، والشباب يعني كانت تيجي عندي وأنا كنت أحضر المباريات ع التلفزيون".

ويعد نادي الوحدات الأردني الذي يشجعه محمد عابورة واحدا من أكبر ناديين رياضيين في المملكة الأردنية.