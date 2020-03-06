دراسة: 15 دقيقة من التمرينات الرياضية تطور أداء لاعبي الألعاب الإلكترونية

أكدت دراسة أمريكية حديثة أن لاعبي الألعاب الإلكترونية الذين يمارسون التمرينات الرياضية ولو لدقائق معدودة قبيل اللعب؛ يحرزون تقدما ملحوظا في المنافسة بالألعاب الإلكترونية.

وأجرت جامعة مكغيل الأمريكية دراسة علمية على 20 لاعبا أثناء لعبهم ليومين منفصلين لعبة دوري الأساطير الشهيرة “League of Legends” على الكمبيوتر، والمصنفة ضمن أهم ألعاب المعارك وساحات الحرب.

ولاحظ الباحثون المشاركون في الدراسة تطور أداء اللاعبين الذين شرعوا في اللعب بعد القيام بممارسة التمارين الرياضية لمدة 15 دقيقة فقط.

وخلصت الدراسة إلى أن ممارسة التمرينات قبل لعب ألعاب الفيديو تساهم في إحراز تقدم في اللعبة؛ بغض النظر عن اللياقة البدنية للاعبين، أو شعورهم أثناء التمرين.

وعزت الدراسة السبب إلى أن التمرينات تعمل على تعزيز كفاءة عمل الدماغ، وتزيد من سرعة اتخاذ القرارات التي تتطلبها بعض الألعاب الإلكترونية.

وجدير بالذكر أن الكثير من الدراسات العلمية تحذر من الدور السلبي للألعاب الإلكترونية في إصابة اللاعبين من الأطفال والمراهقين بالسمنة وقلة النشاط البدني وآلام الجسم بسبب طول ساعات الجلوس والتحديق لساعات طويلة في الشاشات.

وأفادت دراسة أجرتها الجامعة الألمانية للرياضة العام الماضي على 1200 شخص بأن ممارسي الألعاب الإلكترونية عادة ما يعانون من آلام أسفل الظهر و"متلازمة ذراع الفأرة" أي آلام اليد الناتجة عن الإجهاد المتكرر لاستخدام فأرة الكمبيوتر أو أي جهاز تحكم بألعاب الفيديو لفترات طويلة.

واتجهت بعض الدراسات الحديثة إلى محاولة إيجاد حلول وسط لحماية محبي الألعاب الإلكترونية من أضرار اللعب لساعات طويلة.

وأكدت دراسة أمريكية أجراها باحثون بمركز بنينغتون لأبحاث الطب الحيوي في جامعة ولاية لويزيانا عام 2018 على أن دمج ألعاب الفيديو مع تدريبات اللياقة البدنية، يساعد الأطفال المصابين بالسمنة على إنقاص الوزن وخفض ضغط الدم والكولسترول.

ويوصي العلماء محبي الألعاب الإلكترونية بالاهتمام بالأكل الصحي وممارسة التمارين الرياضية لتجنب الإصابة بالسمنة وآلام الظهر والعظام، كما تشير نتائج الدراسات الحديثة إلى أن ممارسة الرياضة ستمكنهم أيضا من الفوز في اللعب.

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