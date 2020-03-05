لماذا لا تستفيد الأسرة من عطلة الأسبوع؟

يلتقي معظم أفراد العائلة في نهاية الأسبوع، ولكن لا تستفيد بعض الأسر من العطلة سواء في تجديد النشاط أو تعزيز العلاقات الاجتماعية. فلماذا تمضي العطلة بلا فائدة؟
أشارت أمينة مناش مدربة التطوير الذاتي وباحثة في علم النفس التربوي إلى أن قوانين العمل أقرت الإجازة أسبوعية لاستعادة النشاط وتجديد الطاقة، والاستمرار في الإنتاجية.
وأوضحت أن العطلة تعكس أسلوب حياة الإنسان ومستوى وعيه، وأنها مفيدة لكل أفراد الأسرة، وفرصة لإعطاء الأبناء وقتا لتعويض ما قصر فيه الأبوين طوال الأسبوع، لإشباع احتياجات الأبناء من الحب والحضن والاستماع إليهم.
وأكدت ضرورة غرس الأبوين عادة التخطيط للعطلة والأنشطة الجماعية بين أفراد الأسرة، والإصرار على عدم انعزال كل فرد في غرفته مع العالم الافتراضي.
وذكرت الخبيرة التربوية د. سهى طبال أنه لا يمكن التخطيط لعطلة الأسبوع دون شراكة الأبناء لأنهم جزء لا يتجزأ من الأسرة، والعطلة فرصة لتعزيز العلاقة معهم وتوجيه سلوكهم، وتقديم وقت نوعي للأبناء خاصة وأنهم مشغولون طوال الدراسة بين النوم والمدرسة والواجبات والأكل والراحة والأنشطة الرياضية.
واقترحت أن تنظم الأسرة خطة شهرية لقضاء العطلة الأسبوعية، وتضع خطة طوارئ في حال مرض أحد أفراد الأسرة أو ساءت الأحوال الجوية، وأن يكون هناك "قرعة" بين أفراد الأسرة؛ يختار فيها كل فرد من العائلة النشاط الذي يفضله.
هناك عدد من الأسباب تحول دون استفادة الأسرة بالعطلة، أهمها:
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