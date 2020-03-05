شاهد: القبض على الأسطورة البرازيلي رونالدينيو بتهمة "حيازة جوازات سفر مزيفة"

أوقفت السلطات في باراغواي لاعب كرة القدم البرازيلي الشهير رونالدينيو اليوم الخميس بتهمة "حيازة جوازات سفر مزورة"

وقالت الشرطة في بيان إن رونالدينيو وشقيقه ووكيل أعماله روبرتو دي أسيس خضعا للاستجواب في غرفتهما بفندق في ضواحي العاصمة أسونسيون أمس الأربعاء ثم استدعتهما السلطات اليوم الخميس لمزيد من التحقيقات.

وأوضح المدعي العام في باراغواي فيدريكو دلفينو خلال مؤتمر صحفي الخميس أن رونالدينيو وشقيقه غادرا مطارا في ساو باولو بجوازات سفر برازيلية ثم تسلما جوازي سفر ينتميان إلى باراجواي بمجرد هبوط الطائرة.

وأضاف دلفينو "قال رونالدينيو وشقيقه إنهما يعتبران جوازي السفر هدية".

وأشار إلى أن التحقيقات الأولية تفيد بأن الأرقام في جوازات السفر تتعلق بأشخاص آخرين.

وتابع "شاركا في العملية بداعي امتلاك جنسية باراغواي لكن الحصول على الجنسية يتطلب الإقامة هنا".

وذكر مكتب المدعي العام، الذي يتعاون مع الشرطة في التحقيق، أنه تمت مصادرة هواتف وجوازات سفر تخص رونالدينيو وشقيقه.

وأضاف مكتب المدعي العام أنه سُمح لهما بالبقاء ليلا في الفندق بينما أكدت الشرطة أن التحقيقات مستمرة.

وتلقى الشقيقان دعوة للسفر إلى باراغواي من مالك أحد الملاهي الليلية ووصل أمس الأربعاء للمشاركة في مناسبة للأطفال ولإطلاق كتاب.

وأنهى رونالدينيو (39 عاما)، لاعب جريميو وفلامنغو وباريس سان جيرمان السابق، مسيرته الاحترافية في 2015 وكان أفضل لاعب في العالم في أوج مشواره في مطلع القرن الحالي.

واختاره الاتحاد الدولي (الفيفا) أفضلَ لاعب في العالم في عام 2004 وعام 2005 وفاز بكأس العالم مع البرازيل في 2002 وبدوري أبطال أوربا مع برشلونة في 2006.