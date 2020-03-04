سوري يسمي مولوده "بيرقدار" تيمنا بالطائرة التركية (فيديو)

أطلق مواطن سوري على مولوده الجديد بريف إدلب اسم "بيرقدار" تيمنًا باسم الطائرة التركية المسيّرة التي تقصف قوات النظام السوري وروسيا في شمال سوريا منذ إطلاق تركيا حملة "درع الربيع".

وقال إبراهيم حج حمود والد الرضيع بيرقدار، في مقطع فيديو، بأنهم نازحون من مدينتهم معرة حرمة في ريف إدلب الجنوبي بعد أن تقدمت إليها قوات النظام السوري، وكانت زوجته حاملًا عند نزوحهم.

وبعد أن أنجبت الطفل كانت القوات التركية قد بدأت العملية العسكرية ضد قوات النظام وروسيا.

وبعد تداول مقاطع فيديو للطائرة بدون طيار التركية "بيرقدار" ونشرهم مشاهد لاستهدافها تحركات قوات النظام السوري وقصف مواقعهم، أحب إبراهيم حج حمود أن يطلق على مولوده اسم "بيرقدار" تيمناً بالطائرة التركية.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أمس الثلاثاء إسقاط طائرة حربية تابعة للنظام السوري في إدلب، هي الثالثة منذ يوم الأحد. وقالت الوزارة إن قواتها أسقطت طائرة حربية سورية من طراز "أل 39".

كما أعلنت ما قالت إنه تحييد 327 من عناصر النظام السوري خلال الساعات 24 الماضية، في إطار عملية "درع الربيع" بمحافظة إدلب.

يذكر أن قرابة مليون إنسان نزحوا من ديارهم في الشمال السوري خلال أقل من ثلاثة أشهر، بسبب الحملة العسكرية التي يشنها النظام السوري بدعم روسي.

المولود الجديد بيرقدار

شهادة ميلاده

مع شقيقه