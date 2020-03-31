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كورونا حرمه وداعه.. هل فقد سمير غانم النطق حزنا على جورج سيدهم؟

لقطة من مسرحية "المتزوجون" تجمع بين نجمي الكوميديا المصريين جورج سيدهم وسمير غانم
لقطة من مسرحية "المتزوجون" تجمع بين نجمي الكوميديا المصريين جورج سيدهم وسمير غانم
31/3/2020

أثارت تصريحات للممثلة المصرية دلال عبد العزيز، ضجة بشأن الحالة الصحية لزوجها الفنان الكوميدي سمير غانم، الذي أعلنت أنه "فقد النطق" بعدما تغيّب عن جنازة صديق عمره الفنان جورج سيدهم.

ولاحظ المشاركون في جنازة "سيدهم" غياب صاحبه وصديق كفاحه سمير غانم، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات، كما تسبب "كورونا" في رسم مشهد حزين في جنازة الكوميدي الراحل جورج سيدهم، الأحد، بخلوها من معجبيه منعا لانتشار العدوى.

وأوضحت دلال عبد العزيز، لوسائل إعلام محلية، أمس الاثنين، أن سمير غانم لم يفقد النطق بالمعنى الحرفي للكلمة أو بمعنى أنه لن يستطيع الكلام مرة أخرى، ولكنه اختار الصمت المطلق، من شدة الحزن بعدما تلقى صدمة وفاة صديق عمره وحرمانه من وداعه عن قرب بسبب كورونا، كما أنه فقد القدرة على الحركة.

وأكدت الممثلة المصرية أن زوجها يمكنه التحدث بشكل طبيعي لكنه لم يفعل منذ تلقيه نبأ الوفاة وأنه في حالة نفسية سيئة للغاية ويعيش حالة حزن شديدة.

توفي جورج سيدهم، الجمعة، عن عمر ناهز 82 عاما، بعد رحلة طويلة مع الفن وصراع طويل ومرير مع المرض. وأقيمت صلاة القداس عليه، الأحد، بكنيسة العذراء مريم والقديس اثناسيوس الرسولى بمدينة نصر في العاصمة المصرية القاهرة.

واقتصر حضور الجنازة على عدد قليل جدًا من الفنانين كان من بينهم نقيب الممثلين أشرف زكي، ودلال عبدالعزيز التي ظهرت مرتدية كمامة سوداء بسبب كورونا، كما حضر عدد قليل من أصحاب وأقارب الممثل الراحل وقدموا جميعًا واجب العزاء لزوجته ليندا.

وكون سيدهم وغانم وزميلهما الراحل الضيف أحمد، فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" وقدموا سلسلة من الأعمال الفنية والكوميدية في السينما والمسرح والتلفزيون، وحظوا بشهرة واسعة.

https://twitter.com/noody_Elsisi760/status/1244228788625571840?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام مصرية
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