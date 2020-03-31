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تحت تأثير المخدرات… رجل يحاول تعليم كلبه قيادة السيارة (فيديو)

31/3/2020

أوقفت شرطة مدينة سياتل الأمريكية سيارة بعد عملية مطاردة بسرعة كبيرة في شوارع المدينة.. ليتبين لها أن الجالس وراء المقود هو كلب حاول صاحبه تعليمه القيادة تحت تأثير المخدرات.

وبدأت المطاردة بعد ان تلقت الشرطة اتصالات عدة تبلغها باصطدام سائق بسيارتين قرب سياتل في شمال غرب الولايات المتحدة وفراره.

وتلقت فرق الطوارئ أيضا اتصالات عدة حول سيارة تسير بطريقة متعرجة بسرعة 160 كيلومترا في الساعة.

وطاردت الشرطة السيارة لتكتشف أن كلبا من فصيلة "بيتبول" في مقعد السائق، وبجانبه كان رجل يتحكم بالسيارة.

واضطرت الشرطة إلى وضع حواجز معدنية مسننة لوقف السيارة وقامت بتوقيف الرجل ويدعى ألبرتو تيتو اليخندرو، 51 عاما.

وتم حبس الرجل على ذمة التحقيق للاشتباه بقيادته السيارة تحت تأثير المخدرات، وأقر بأنه يعلم "الكلب القيادة".

وقالت الناطقة باسم شرطة المدينة إنها لم تشهد حدثا مشابها خلال عشر سنوات عملتها في صفوف الشرطة.

وأضافت أن الكلب، وهو أنثى، لم يكن عدائيا تجاه عناصر الشرطة وتم وضعه في مركز إيواء للكلاب.

المصدر : الفرنسية + مواقع أمريكية
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