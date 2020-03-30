مذيعو الجزيرة مباشر يتبادلون البث ما بين القناة والحجر المنزلي (فيديو)

توسع تطبيق قناة الجزيرة مباشر لتجربة الحجر المنزلي ليشمل برامج عدة، بعدما نجحت تجربة البث التلفزيوني بشكل كامل من المنزل في البرنامج الطبي "مع الحكيم"، في ظل أزمة وباء كورونا.

وخلال حلقة أمس الإثنين، من برنامج المسائية الذي يقدمه الزميل أحمد طه، تبادل مذيعو القناة بث الحلقة ما بين استوديو القناة بشبكة الجزيرة الإعلامية، وبين الاستوديو المنزلي الذي تبث منه الأخبار على الهواء مباشرة.

ويعد برنامج "مع الحكيم"، أول البرامج التلفزيونية العربية التي تطبق الحجر المنزلي بشكل كامل، للحد من انتشار الفيروس التاجي الذي أودى بحياة عشرات الآلاف حول العالم.

وحكى مقدم البرنامج أحمد صبحي، كيفية تنفيذ العمل من داخل الحجر المنزلي واطلاعه على العديد من تقنيات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وكيف تساعده أسرته في إتمام المهام قبل خروجه في البث الحي، والتجهيزات التي قامت بها إدارة القناة من بناء استوديو منزلي لنقل الأخبار.

أما عن سلبيات التجربة، فيقول صبحي إن العمل الصحفي عموما يحتاج متابعة أولًا بأول، وفريق البرنامج يعمل على مدار اليوم -حتى خارج أوقات العمل الرسمية- كونه البرنامج الطبي الوحيد في شبكة الجزيرة، وأصبح يقدم متابعة يومية شاملة لكل ما يتعلق بوباء كورونا.

وأكد مقدم "مع الحكيم"، على ضرورة التزام الجميع بالحجر المنزلي واتباع إرشادات المتخصصين ومنظمة الصحة العالمية، مشددًا على أن كل ضيوف برنامجه أكدوا تلك النقطة لاحتواء المرض وكبح جماحه، لكنه تمنى أن تنتهي الأزمة سريعًا حتى يعود كل إلى حياته وخاصة الأبناء.

كما حكي المذيع مصطفى عاشور تجربته في العمل من داخل الحجر المنزلي منوهًا إلى أهمية التجربة التي فرضت نفسها، وضرورة تعميمها في مواجهة الفيروس.

وكشف عاشور عن أن التجربة أطلعته على جوانب وزوايا جديدة في تنفيذ العمل من داخل الحجر المنزلي، هذا إلى جانب مشاركة الأسرة له في التجهيزات.

وقبل أن تنتقل الكاميرا من استوديو القناة إلى الاستوديو المنزلي، اختتم أحمد طه حلقته في لقطة طريفة مطالبًا إدارة القناة بتجهيز استوديو منزلي لبرنامج المسائية.

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