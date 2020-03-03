البث الحي
منوعات

فيسبوك تعلن تحديث "ماسنجر" وتمنع زيارة مقراتها بسبب كورونا

شعار شركة فيسبوك
شعار شركة فيسبوك
3/3/2020

أعلنت شركة فيسبوك عن إجراء تحديث على تطبيق "فيسبوك ماسنجر" Facebook Messenger ليصبح أسرع، وأبسط تصميمًا، وأصغر حجمًا على الهواتف المحمولة.

وذكرت فيسبوك أن مع تعدد الخدمات والخصائص على التطبيق مثل الصور GIF والموقع ومكالمات الفيديو أصبح التطبيق أثقل وأكثر تعقيدًا.

وأكدت أن النسخة التي سيتم إطلاقها خلال الأسابيع القادمة على نظام iOS  سيكون أضعف في مقدار السرعة وربع الحجم الأصلي.

وأعلن مؤسس فيسبوك مارك زوكربرغ على صفحته أنه يتم إطلاق النسخة الجديدة قريبا لنظام iOS بمجرد اكتمال التشغيل، وسوف يكون أسرع وأكثر استجابة للعمل مقارنة ببقية التطبيقات على الهواتف.

ومن جهة أخرى نشر موقع "ذا فيرج" The Verge نقلا عن متحدث رسمي باسم فيسبوك أن الشركة تحاول حماية موظفيها من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد داخل أفرعها المنتشرة في 35 دولة، لذلك اتخذت قرارا بوقف زيارات الجمهور للمقرات.

وكانت فيسبوك قد ألغت مؤتمرًا للمطورين نهاية فبراير/شباط الماضي لمنع انتشار العدوى. كما اتخذت عديد من الشركات التقنية العملاقة مثل غوغل وأمازون وتويتر إجراءات احترازية لحماية موظفيها من الإصابة بالعدوى، مثل فرض قيود على سفر الموظفين، وقامت شركة أمازون بإجراء مقابلات العمل عبر الفيديو بدلًا من اللقاءات وجها لوجه.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن شركة تويتر قد قامت بحظر جميع الزوار الخارجيين من زيارة مقرها في سان فرانسيسكو.

ويُذكر أن أكبر تطوير قد قامت به فيسبوك في السنوات الأخيرة هو إضافة خاصية القصص المأخوذة من سناب شات لكل من منصاتها إنستغرام ثم فيسبوك وواتسآب.

وقد أطلقت تطبيق فيسبوك ماسنجر كأول تطبيق إضافي في عائلة فيسبوك عام 2011، أما موقع فيسبوك نفسه فقد تم إطلاقه عام 2004.

ووفقًا للتقرير السنوي لشركة "سينسور تاور" Sensor Tower حول تطبيقات الهواتف التي تم تنزيلها في عام 2019، فقد تصدر واتسآب صدارة التطبيقات، وصعد تيك توك Tik Tok بقوة ليحتل الترتيب الثاني قبل تطبيقي ماسنغر وفيس بوك، كما تفوق استخدام ماسنجر على تطبيق فيسبوك خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

تطبيق ماسنجر يتفوق على فيسبوك خلال الثلاثة أعوام الماضية

اقرأ أيضا:

فيسبوك تعترف بجمع بيانات عن نشاط مستخدميها.. كيف تحمي معلوماتك؟

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

وفاة "عميد الإيرانيين" عن 138 عاما

العاصمة الإيرانية طهران

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)

فايزر تنتهي من تجربة لقاح كورونا بنسبة نجاح 95%

تحدثت عن انهيار زواجها.. بي بي سي تحقق في مقابلتها الشهيرة مع الأميرة الراحلة ديانا

تحدثت ديانا في المقابلة عن انهيار زواجها (غيتي)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)