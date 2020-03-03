فيسبوك تعلن تحديث "ماسنجر" وتمنع زيارة مقراتها بسبب كورونا

أعلنت شركة فيسبوك عن إجراء تحديث على تطبيق "فيسبوك ماسنجر" Facebook Messenger ليصبح أسرع، وأبسط تصميمًا، وأصغر حجمًا على الهواتف المحمولة.

وذكرت فيسبوك أن مع تعدد الخدمات والخصائص على التطبيق مثل الصور GIF والموقع ومكالمات الفيديو أصبح التطبيق أثقل وأكثر تعقيدًا.

وأكدت أن النسخة التي سيتم إطلاقها خلال الأسابيع القادمة على نظام iOS سيكون أضعف في مقدار السرعة وربع الحجم الأصلي.

وأعلن مؤسس فيسبوك مارك زوكربرغ على صفحته أنه يتم إطلاق النسخة الجديدة قريبا لنظام iOS بمجرد اكتمال التشغيل، وسوف يكون أسرع وأكثر استجابة للعمل مقارنة ببقية التطبيقات على الهواتف.

ومن جهة أخرى نشر موقع "ذا فيرج" The Verge نقلا عن متحدث رسمي باسم فيسبوك أن الشركة تحاول حماية موظفيها من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد داخل أفرعها المنتشرة في 35 دولة، لذلك اتخذت قرارا بوقف زيارات الجمهور للمقرات.

وكانت فيسبوك قد ألغت مؤتمرًا للمطورين نهاية فبراير/شباط الماضي لمنع انتشار العدوى. كما اتخذت عديد من الشركات التقنية العملاقة مثل غوغل وأمازون وتويتر إجراءات احترازية لحماية موظفيها من الإصابة بالعدوى، مثل فرض قيود على سفر الموظفين، وقامت شركة أمازون بإجراء مقابلات العمل عبر الفيديو بدلًا من اللقاءات وجها لوجه.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن شركة تويتر قد قامت بحظر جميع الزوار الخارجيين من زيارة مقرها في سان فرانسيسكو.

ويُذكر أن أكبر تطوير قد قامت به فيسبوك في السنوات الأخيرة هو إضافة خاصية القصص المأخوذة من سناب شات لكل من منصاتها إنستغرام ثم فيسبوك وواتسآب.

وقد أطلقت تطبيق فيسبوك ماسنجر كأول تطبيق إضافي في عائلة فيسبوك عام 2011، أما موقع فيسبوك نفسه فقد تم إطلاقه عام 2004.

ووفقًا للتقرير السنوي لشركة "سينسور تاور" Sensor Tower حول تطبيقات الهواتف التي تم تنزيلها في عام 2019، فقد تصدر واتسآب صدارة التطبيقات، وصعد تيك توك Tik Tok بقوة ليحتل الترتيب الثاني قبل تطبيقي ماسنغر وفيس بوك، كما تفوق استخدام ماسنجر على تطبيق فيسبوك خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

تطبيق ماسنجر يتفوق على فيسبوك خلال الثلاثة أعوام الماضية

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