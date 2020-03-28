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كورونا وحظر التجول.. حيلة طريفة من مصري لخداع الشرطة (فيديو)

مصري يتحايل بشكل كوميدي على حظرالتجول المفروض بسبب كورونا
مصري يتحايل بشكل كوميدي على حظرالتجول المفروض بسبب كورونا
28/3/2020

حاول مواطنون في دول عدة التحايل بشكل طريف على حظر التجول الذي فرضته سلطات بلادهم ضمن إجراءات التصدي لوباء كورونا، وانتشرت مقاطع وثقت حيل التخفي الفكاهية في دول عربية وأجنبية.

وفي إطار كوميديا حظر التجول في مصر، لجأ مواطن في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، إلى حيلة طريفة في محاولة للتمويه والاختباء عن أعين رجال الشرطة.

وأظهر مقطع مصور المواطن وهو يتحرك متخفيًا داخل غطاء كرتوني في محاولة للوصول إلى إحدى البقالات في الشارع.

والثلاثاء الماضي، أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة إجراءات جديدة بدأ تطبيقها اعتبارا الأربعاء ولمدة 15 يومًا؛ للحد من تفشي فيروس كورونا، وشملت تلك الإجراءات: حظر حركة المواطنين على الطرق العامة من السابعة مساء حتى صباح اليوم التالي، وإيقاف وسائل النقل الجماعي العام والخاص خلال الفترة نفسها.

وكانت وزارة الصحة المصرية، أعلنت أمس الجمعة تسجيل 41 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، إحداها لمواطن أمريكي الجنسية والبقية لمواطنين مصريين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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