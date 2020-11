شاهد: لحظة فرار كبير مستشاري جونسون بعد إعلان الأخير إصابته بكورونا

حظي مقطع فيديو لـ"فرار" دومينيك كامينغز كبير مستشاري رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون من مقر رئاسة الحكومة في لندن، بعد إعلان إصابة الأخير بفيروس كورونا، بتفاعل واسع على الإنترنت.

وشوهد كامينغز كبير مستشاري جونسون، وهو يهرب أمس من "داونينغ ستريت" حيث مقر الإقامة الرسمية لرئيس وزراء بريطانيا، وذلك بعد وقت قصير من إعلان جونسون إصابته بالفيروس التاجي وخضوعه للعزل بمنزله.

Dominic Cummings is having second thoughts about the herd immunity idea. #covid19UK pic.twitter.com/rXN9IU6BfA

وانتشر الفيديو الذي وثقته كاميرات الصحافة البريطانية، بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وأعاد آلاف الناشطين نشر المقطع، ويظهر فيه كامينغز مهرولًا خارج الباب ويجري في الشارع حاملًا حقيبة "ثقيلة" على كتفه دون أن يلتفت لأحد.

ووصفت وسائل إعلام بريطانية، الفيديو بالغريب والساخر، كما وصفت كامينغز بأنه شخصية مثيرة للجدل، وأن هو من كان وراء استراتيجية الحكومة الأولية في التعامل مع وباء كورونا.

Dominic Cummings seen running out of the back gate from Downing Street.

وفي بادئ أزمة كورونا، طبقت بريطانيا نهجًا متواضعًا لا يتناسب مع أسوأ أزمة صحية يشهدها العالم منذ وباء الإنفلونزا الإسبانية في عام 1918، لكنها سرعان ما غيرت اتجاهها وفرضت قيودًا مشددة لاسيما في ظل توقعات بأن يحصد الوباء أرواح قرابة ربع مليون شخص في البلاد.

في السياق، أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أنه مصاب كذلك بكورونا، ويخضع للعزل حاليًا. وسجلت بريطانيا نحو 15 ألف حالة إصابة بالفيروس توفي منهم نحو 770.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 27, 2020