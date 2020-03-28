استوديو كورونا.. مذيعة أمريكية تقدم نشرة الأخبار من غرفة نومها (فيديو)

خوفًا من وباء كورونا وتفاديًا للعدوى، حوّلت مذيعة قناة "فوكس نيوز" الأمريكية شانون بريام، غرفة نومها إلى استديو لنقل الأحداث وقدمت من خلاله نشرات الأخبار.

ونشرت المذيعة عبر تويتر، مقطعا مصورا من داخل غرفة نومها لكواليس التحضير قبل البث الحي وخروجها على الهواء، وعلقت بالقول "يبدو الاستديو مختلفا قليلا الليلة، لكن لا داعي للقلق سننقل لكم أهم الأنباء".

Studio looks a little different tonight, but don’t worry, still bringing you the most important news of the day and separating fact from fiction. Join us NOW-1a ET @FoxNewsNight! pic.twitter.com/cY45Cm6NV4 — Shannon Bream (@ShannonBream) March 26, 2020

كما نشرت صورة أخرى من كواليس التصوير وإلى جانبها صورة لها خلال تغطيتها الحية، وعلقت عليها بعبارة "بين الواقع والخيال"، وذلك في ظل الوباء والتزامها الحجر المنزلي لتفادي العدوى.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم، بواقع نحو 105 آلاف إصابة، وأكثر من 1750 وفاة.

وعالميًا، تجاوزت الإصابات بالفيروس التاجي نحو 615 ألف حالة توفي منهم أكثر من 28 ألفا فيما بلغ عدد المتعافين نحو 143 ألفا.