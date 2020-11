استوديو كورونا.. مذيعة أمريكية تقدم نشرة الأخبار من غرفة نومها (فيديو)

خوفًا من وباء كورونا وتفاديًا للعدوى، حوّلت مذيعة قناة "فوكس نيوز" الأمريكية شانون بريام، غرفة نومها إلى استديو لنقل الأحداث وقدمت من خلاله نشرات الأخبار.

ونشرت المذيعة عبر تويتر، مقطعا مصورا من داخل غرفة نومها لكواليس التحضير قبل البث الحي وخروجها على الهواء، وعلقت بالقول "يبدو الاستديو مختلفا قليلا الليلة، لكن لا داعي للقلق سننقل لكم أهم الأنباء".

Studio looks a little different tonight, but don’t worry, still bringing you the most important news of the day and separating fact from fiction. Join us NOW-1a ET @FoxNewsNight! pic.twitter.com/cY45Cm6NV4

— Shannon Bream (@ShannonBream) March 26, 2020