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استوديو كورونا.. مذيعة أمريكية تقدم نشرة الأخبار من غرفة نومها (فيديو)

المذيعة الأمريكية شانون بريام تقدم نشرة الأخبار من غرفة نومها
المذيعة الأمريكية شانون بريام تقدم نشرة الأخبار من غرفة نومها
28/3/2020

خوفًا من وباء كورونا وتفاديًا للعدوى، حوّلت مذيعة قناة "فوكس نيوز" الأمريكية شانون بريام، غرفة نومها إلى استديو لنقل الأحداث وقدمت من خلاله نشرات الأخبار.

ونشرت المذيعة عبر تويتر، مقطعا مصورا من داخل غرفة نومها لكواليس التحضير قبل البث الحي وخروجها على الهواء، وعلقت بالقول "يبدو الاستديو مختلفا قليلا الليلة، لكن لا داعي للقلق سننقل لكم أهم الأنباء".

كما نشرت صورة أخرى من كواليس التصوير وإلى جانبها صورة لها خلال تغطيتها الحية، وعلقت عليها بعبارة "بين الواقع والخيال"، وذلك في ظل الوباء والتزامها الحجر المنزلي لتفادي العدوى.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم، بواقع نحو 105 آلاف إصابة، وأكثر من 1750 وفاة.

وعالميًا، تجاوزت الإصابات بالفيروس التاجي نحو 615 ألف حالة توفي منهم أكثر من 28 ألفا فيما بلغ عدد المتعافين نحو 143 ألفا.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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