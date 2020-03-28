احذر.. هذه الأماكن بيئة خصبة لفيروس كورونا (فيديو)

في الوقت الذي يتسارع فيه انتشار فيروس كورونا المستجد وتسابق الدول الزمن لكبح جماحه، برزت تساؤلات عن الأماكن التي تعتبر بيئة خصبة للفيروس التاجي الذي أودى بحياة أكثر من 27 ألف شخص.

وإليكم بعض المعلومات والتحذيرات العالمية فيما يتعلق بسبل بقاء الفيروس ونقل العدوى، فأين يختبئ كورونا؟

مقابض الأبواب بيئة خصبة لبقاء الفيروس عليها.

الوجود داخل المطاعم ينقل الفيروس من مصاب لآخر.

العلماء لا يستبعدون نقل الحيوانات العدوى للبشر.

انتقال عدوى الفيروسات عبر الخضروات ضعيف للغاية.

يجب غسل اليدين جيدًا قبل تناول الخضروات.

انتقال الفيروس عن طريق الطرود مستبعد أيضًا.

وأمس الجمعة، تجاوز عدد إصابات كورونا في الولايات المتحدة عتبة المئة ألف حالة، في حين بلغ عدد الإصابات 18 ألف إصابة خلال يوم واحد، لتصبح الأولى عالميا في عدد الإصابات المعلنة رسميًا بالفيروس.

كما أعلنت إيطاليا الجمعة تسجيل ما يقارب ألف وفاة خلال 24 ساعة، وهي حصيلة قياسية لضحايا الفيروس عالميًا، أما في إسبانيا، فقد سجلت في يوم واحد 769 حالة وفاة وهي حصيلة قياسية جديدة يرتفع معها العدد الإجمالي إلى 4858 وفاة، وهي ثاني أعلى حصيلة للوفيات بأوربا بعد إيطاليا.