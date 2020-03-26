"من سيئ لأسوأ".. رولا محمود أول فنانة مصرية تعلن إصابتها بكورونا

أعلنت الفنانة المصرية رولا محمود، إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك أثناء وجودها في بريطانيا، مؤكدة أن حالتها الصحية "من سيئ إلى أسوأ".

وكتبت رولا في تغريدة على حسابها بموقع تويتر، قائلة "مساكم صحة وعافية، للأسف حالتي من سيئ إلى أسوأ. أنا أصبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة".

وتابعت "للأسف النظام الصحي هنا حاليًا مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجي، دعاؤكم أكيد سيساعدني، سأحاول الاستفسار في تغريداتي القادمة عن أي مكان للفحص".

مساكم صحه وعافيه 🌼

للأسف حالتي من سئ إلي أسوأ.

أنا أصبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمه.

للأسف النظام الصحي هنا حاليًا مفعم بحالات كثيره.

ولا أعلم إذا كانوا حتي مستعدين لعلاجي.

دعاءكم أكيد هيساعدني.

سأحاول الإستفسار في تغريداتي القادمه عن أي مكان للفحص بمنطقتي

محبتي — Rola Mahmoud (@rolarola) March 24, 2020

ثم أتبعتها بتغريدة أخرى كتبتها باللغة الإنجليزية، قالت فيها "لست بخير على الإطلاق. الأعراض الخفيفة التي عانيت منها خلال الأسبوع الماضي إلى 10 أيام تزداد سوءًا في الوقت الحالي. هل يعرف أي شخص المستشفى الذي يجب أن أزوره لاختبار فيروس كورونا؟ أنا أعيش في أوكسفوردشاير. أنا آسفة لمشاركة مثل هذه الأخبار السيئة".

I’m not well at all.

The mild symptoms I had for the past week to 10 days are getting pretty worse, at the moment.

Does anybody know which hospital I should be visiting for the Corona Virus test?

I live in Oxfordshire.

I’m sorry for sharing such bad news 😕 — Rola Mahmoud (@rolarola) March 24, 2020

وبذلك، تعتبر رولا أول فنانة مصرية تعلن إصابتها بفيروس كورونا منذ تفشيه في العالم، وانهالت التعليقات المتفاعلة مع رولا من زملائها وجمهورها ووجهوا لها الدعم والنصائح.

ورولا محمود فنانة شابة شاركت في عدد من المسلسلات التلفزيونية مثل، أوان الورد أمام الفنانين يسرا وهشام عبدالحميد وكيد النسا مع فيفي عبده وسمية الخشاب.

كما شاركت في عدد من الأفلام السينمائية مثل معالى الوزير أمام النجم الراحل أحمد زكي، وفيلم الساحر أمام النجم الراحل محمود عبدالعزيز، وهي فوضى مع منة شلبي والراحل خالد صالح.

الله يشفيكي ويعافيكي بقدرته يارولا ..ثقي في الله واتفائلي خير ربنا سبحانه وتعالي قادر يشفيكي ويشفي كل مريض يارب اوعي تيأسي من رحمه الله#ياقوي_يامتين_اغثنا_يامغيث — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) March 25, 2020

إصابة أول فنانة مصرية بفيروس كورونا

كشفت الفنانة المصرية رولا محمود، عن إصابتها بفيروس كورونا ، وذلك أثناء تواجدها فى العاصمة الإنجليزية لندن.

وأكدت رولا عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر" عن إصابتها بالمرض قائلة: "مساكم صحة وعافية، للأسف حالتي من سيئ إلى أسوأ". pic.twitter.com/ypTwG8Nvl8 — سوشيال بالعربي (@socialarabi) March 26, 2020

النهاردة الفنانة المصرية #رولا_محمود أعلنت إصاباتها بـ فيروس #كورونا 😯 أثناء تواجدها في لندن

ربنا يحفظنا جميعاً 🙏 ودعواتكم ليها بالشفاء 🙏 pic.twitter.com/fsd1wIAFQI — إيمان عبد الغني (@EmanAbdElGhani_) March 25, 2020

سلامتك يارولا الف سلامة.. ان شالله شدة وتزول💐 — رشا قنديل (@RashaQandeelBBC) March 24, 2020

للاسف حالتى من سئ الى الاسوء

اصبت ب #فيروس_كورونا رغم اتخاذى كل الاحتياطات اللازمه

هذه كلمات الممثله رولا محمود @rolarola بعد اصابتها#خليك_في_البيت pic.twitter.com/nUofzVJjos — ستاموني (@Z_F_R_R) March 25, 2020

ألف سلامة إن شاء الله يكون خير نسأل الله أن يضع يده بالحماية و المعونة . — Mohamed Abu Hamed (@MohamedAbuHamed) March 25, 2020

أعلنت الفنانة المصرية، رولا محمود، التي تقيم في بريطانيا، عن إصابتها بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".ونشرت الفنانة التي تقيم في مقاطعة أوكسفوردشير، تغريدة على حسابها في موقع "تويتر"، أمس الثلاثاء، قالت فيها: "مساكم صحة وعافية. للأسف حالتي من سيء إلى أسوأ. أنا أصبت بالفيروس pic.twitter.com/CJido6qy9x — Abdal-hakim-Wadi (@AbdalhakimWadi) March 25, 2020

الله يشفيكي يا رب، ارجوكي طمنينا عليكي ❤️ — Omar Ghraieb🇵🇸 (@Omar_Gaza) March 25, 2020

الفنانة رولا محمود تعلن اصابتها بفيروس كورونا اثناء تواجدها في لندن لتصبح أول اصابة لفنانة مصرية #بفيروس_كورونا#خرجوا_السجناء_البلد_فيها_وباء pic.twitter.com/vSgoAYV0r2 — magdy ghonym (@magdyghonym2) March 25, 2020