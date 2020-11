"من سيئ لأسوأ".. رولا محمود أول فنانة مصرية تعلن إصابتها بكورونا

أعلنت الفنانة المصرية رولا محمود، إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك أثناء وجودها في بريطانيا، مؤكدة أن حالتها الصحية "من سيئ إلى أسوأ".

وكتبت رولا في تغريدة على حسابها بموقع تويتر، قائلة "مساكم صحة وعافية، للأسف حالتي من سيئ إلى أسوأ. أنا أصبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة".

وتابعت "للأسف النظام الصحي هنا حاليًا مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجي، دعاؤكم أكيد سيساعدني، سأحاول الاستفسار في تغريداتي القادمة عن أي مكان للفحص".

ثم أتبعتها بتغريدة أخرى كتبتها باللغة الإنجليزية، قالت فيها "لست بخير على الإطلاق. الأعراض الخفيفة التي عانيت منها خلال الأسبوع الماضي إلى 10 أيام تزداد سوءًا في الوقت الحالي. هل يعرف أي شخص المستشفى الذي يجب أن أزوره لاختبار فيروس كورونا؟ أنا أعيش في أوكسفوردشاير. أنا آسفة لمشاركة مثل هذه الأخبار السيئة".

I’m not well at all.

The mild symptoms I had for the past week to 10 days are getting pretty worse, at the moment.

Does anybody know which hospital I should be visiting for the Corona Virus test?

I live in Oxfordshire.

I’m sorry for sharing such bad news 😕

