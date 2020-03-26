عزف موسيقي وتصفيق من الشرفات.. مصريون يتحدون حظر كورونا (فيديو)

مع تفشي وباء كورونا، بدأت الشعوب المتضررة في مقاومتها بأشكال عدة كان من أبرزها الفن، وعلى خطى إيطاليا وإسبانيا حاول مصريون كسر صمت الحظر المفروض بالتفاعل وعزف الموسيقى عبر الشرفات.

وأظهر مقطع مصور، أهالي شارع محمد حسن بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة، وهم يتفاعلون من شرفات منازلهم، مع عزف موسيقي لأحد الشباب، في مشهد ليلي رائع لكسر حدة الملل والتخفيف من حدة حظر التجوال.

وتداول الناشطون الفيديو للشاب وهو يقف في شرفة منزله ويعزف على آلة الكمان مقطوعة عالمية شهيرة، كسرت صمت الليل، بينما استجاب له الجيران وتعالت أصوات التصفيق.

وحظي الفيديو بانتشار واسع بين المصريين، وعلق مغردون بأنه استحضار لتجربة إيطاليا التي ألهمت العالم في تحدي الوباء بالغناء، واعتبروا الفن وسيلة للتغلب على ملل الحجر المنزلي.

وقبل أيام، انتشرت فيديوهات من منطقة فيصل القريبة، ومن محافظة الإسكندرية لتكبيرات المصريين من شرفات المنازل وفي الشوارع ودعواتهم من أجل رفع وباء كورونا عن البلاد.

وأعلنت الحكومة المصرية، عن حزمة إجراءات جديدة يبدأ تطبيقها اعتبارا من أمس الأربعاء ولمدة 15 يومًا؛ للحد من تفشي فيروس كورونا، أبرز تلك الإجراءات: حظر حركة المواطنين على الطرق العامة من السابعة مساء حتى صباح اليوم التالي، وإيقاف وسائل النقل الجماعي العام والخاص خلال الفترة نفسها.

وذكرت وزارة الصحة في بيان، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الأربعاء، هو 456 حالة من ضمنهم 95 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و21 حالة وفاة.

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