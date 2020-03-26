البث الحي
منوعات

عزف موسيقي وتصفيق من الشرفات.. مصريون يتحدون حظر كورونا (فيديو)

عزف موسيقي من الشرفات بمنطقة الهرم بالجيرة في مواجهة كورونا
عزف موسيقي من الشرفات بمنطقة الهرم بالجيرة في مواجهة كورونا
26/3/2020

مع تفشي وباء كورونا، بدأت الشعوب المتضررة في مقاومتها بأشكال عدة كان من أبرزها الفن، وعلى خطى إيطاليا وإسبانيا حاول مصريون كسر صمت الحظر المفروض بالتفاعل وعزف الموسيقى عبر الشرفات.

وأظهر مقطع مصور، أهالي شارع محمد حسن بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة، وهم يتفاعلون من شرفات منازلهم، مع عزف موسيقي لأحد الشباب، في مشهد ليلي رائع لكسر حدة الملل والتخفيف من حدة حظر التجوال.

وتداول الناشطون الفيديو للشاب وهو يقف في شرفة منزله ويعزف على آلة الكمان مقطوعة عالمية شهيرة، كسرت صمت الليل، بينما استجاب له الجيران وتعالت أصوات التصفيق.

وحظي الفيديو بانتشار واسع بين المصريين، وعلق مغردون بأنه استحضار لتجربة إيطاليا التي ألهمت العالم في تحدي الوباء بالغناء، واعتبروا الفن وسيلة للتغلب على ملل الحجر المنزلي.

وقبل أيام، انتشرت فيديوهات من منطقة فيصل القريبة، ومن محافظة الإسكندرية لتكبيرات المصريين من شرفات المنازل وفي الشوارع ودعواتهم من أجل رفع وباء كورونا عن البلاد.

وأعلنت الحكومة المصرية، عن حزمة إجراءات جديدة يبدأ تطبيقها اعتبارا من أمس الأربعاء ولمدة 15 يومًا؛ للحد من تفشي فيروس كورونا، أبرز تلك الإجراءات: حظر حركة المواطنين على الطرق العامة من السابعة مساء حتى صباح اليوم التالي، وإيقاف وسائل النقل الجماعي العام والخاص خلال الفترة نفسها.

وذكرت وزارة الصحة في بيان، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الأربعاء، هو 456 حالة من ضمنهم 95 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و21 حالة وفاة.

اقرأ أيضًا: تكبيرات بالإسكندرية والجيزة لرفع وباء كورونا.. ما علاقة باسم يوسف؟ (فيديو)

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من منوعات

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)

فايزر تنتهي من تجربة لقاح كورونا بنسبة نجاح 95%

تحدثت عن انهيار زواجها.. بي بي سي تحقق في مقابلتها الشهيرة مع الأميرة الراحلة ديانا

تحدثت ديانا في المقابلة عن انهيار زواجها (غيتي)

للمرة الأولى في العالم.. جراحة دقيقة لطفل على أنغام البيانو(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)