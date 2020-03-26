شاهد: طياران يهربان من النافذة بعدما سمعا عن ركاب مصابين بكورونا

أظهر مقطع مصور، اثنين من الطيارين الهنود وهما يهربان من نافذة قمرة القيادة في الطائرة، بعدما سمعا بوجود ركاب ضمن الرحلة يحتمل إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

ويتبع الطيارين لشركة طيران آسيا، وعندما سمعا عن إصابات كورونا على متن الرحلة، صعدا بسرعة إلى النافذة حتى لا يختلطا بالركاب، ومنها إلى مجموعة من السلالم بجانب الطائرة التي كانت متوقفة في نيودلهي، بينما ظل الركاب داخل الطائرة.

AirAsia pilots exit aircraft from the cockpit after suspected coronavirus passenger on board. https://t.co/ImZKEszEsg pic.twitter.com/9izGGCwsoB — Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) March 22, 2020

وأظهر الفيديو أحد الطيارين وهو يقف خارج الطائرة فوق مدرج السلالم، في حين كان الآخر يمرّر الأمتعة عبر نافذة قمرة القيادة المفتوحة.

وتبيّن بعد ذلك أن إصابة ركاب بكورونا كانت مجرد شائعة، فجميعهم خضعوا للفحص وجاءت النتائج سلبية.

وسجلت الهند التي يبلغ تعدادها أكثر من مليار نسمة، نحو 500 إصابة و10 وفيات، ما دفع الحكومة إلى فرض حظر تجول شامل لمدة 3 أسابيع للسيطرة على الوباء، وسط مخاوف من ارتفاع حالات الإصابة.