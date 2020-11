شاهد: طياران يهربان من النافذة بعدما سمعا عن ركاب مصابين بكورونا

أظهر مقطع مصور، اثنين من الطيارين الهنود وهما يهربان من نافذة قمرة القيادة في الطائرة، بعدما سمعا بوجود ركاب ضمن الرحلة يحتمل إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

ويتبع الطيارين لشركة طيران آسيا، وعندما سمعا عن إصابات كورونا على متن الرحلة، صعدا بسرعة إلى النافذة حتى لا يختلطا بالركاب، ومنها إلى مجموعة من السلالم بجانب الطائرة التي كانت متوقفة في نيودلهي، بينما ظل الركاب داخل الطائرة.

AirAsia pilots exit aircraft from the cockpit after suspected coronavirus passenger on board. https://t.co/ImZKEszEsg pic.twitter.com/9izGGCwsoB

— Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) March 22, 2020