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شاهد: طياران يهربان من النافذة بعدما سمعا عن ركاب مصابين بكورونا

الطباران هربا خوفا من كورونا
الطباران هربا خوفا من كورونا
26/3/2020

أظهر مقطع مصور، اثنين من الطيارين الهنود وهما يهربان من نافذة قمرة القيادة في الطائرة، بعدما سمعا بوجود ركاب ضمن الرحلة يحتمل إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

ويتبع الطيارين لشركة طيران آسيا، وعندما سمعا عن إصابات كورونا على متن الرحلة، صعدا بسرعة إلى النافذة حتى لا يختلطا بالركاب، ومنها إلى مجموعة من السلالم بجانب الطائرة التي كانت متوقفة في نيودلهي، بينما ظل الركاب داخل الطائرة.

وأظهر الفيديو أحد الطيارين وهو يقف خارج الطائرة فوق مدرج السلالم، في حين كان الآخر يمرّر الأمتعة عبر نافذة قمرة القيادة المفتوحة.

وتبيّن بعد ذلك أن إصابة ركاب بكورونا كانت مجرد شائعة، فجميعهم خضعوا للفحص وجاءت النتائج سلبية.

وسجلت الهند التي يبلغ تعدادها أكثر من مليار نسمة، نحو 500 إصابة و10 وفيات، ما دفع الحكومة إلى فرض حظر تجول شامل لمدة 3 أسابيع للسيطرة على الوباء، وسط مخاوف من ارتفاع حالات الإصابة.

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
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