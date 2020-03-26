ستة تطبيقات لإدارة اجتماعاتك من بعد

مع تفعيل نظامي العمل والتعليم من المنزل بسبب أزمة كورونا، اشتدت حاجة ملايين العاملين والطلاب حول العالم إلى تطبيقات لإدارة الاجتماعات والمقابلات عن بعد.

ويتوقع خبراء التكنولوجيا أن الأزمة الأخيرة قد توسع من أنشطة الشركات الموفرة لخدمات الاجتماعات الجماعية عبر الإنترنت، وأن تترسخ مع الوقت أهمية استخدام هذه التطبيقات حتى بعد انفراج الأزمة.

توجد عدد من التطبيقات المجانية والمدفوعة، أشهرها:

هي المنصة الأكثر شعبية للاجتماعات والتعليم ومؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت. وتتميز بسهولة الاستخدام، وجودة الفيديو والصوت، وتوفر أدوات تعاون، والدردشة.

ولكن توجد بعض القيود على النسخة المجانية في تسجيل الاجتماعات الجماعية، كما أن نسخة الهاتف المحمول قد تتعرض للبطء في حالة استضافة اجتماعات كبيرة للغاية.

ويوفر التطبيق خدماته مجانا للمنظم الواحد بحد أقصى 100 مشارك مع قيود على وقت الاجتماعات الجماعية إذا تعدت 40 دقيقة.

كما يقدم خدمات مدفوعة أخرى متفاوتة الأسعار للاجتماعات الكبرى بناء على عدد المشاركين ومدة الاجتماع.

أما عن طريقة عقد الاجتماعات عبر التطبيق، فهي سهلة للغاية، سواء من خلال الكمبيوتر أو الهاتف المحمول؛ وهي كالتالي: خذ رقم الاجتماع المنعقد من منشئ الاجتماع، ثم أدخل هذا الرقم، ثم التحق بالاجتماع.

استخدام التطبيقات في الاجتماعات عبر الإنترنت مكن الملايين من مواصلة أعمالهم ودراستهم (يوسبلاش)

تجمع منصة اجتماعات BlueJeans مؤتمرات الفيديو والصوت مع أدوات التعاون التي يحتاجها المستخدم في مكان واحد يسهل الوصول إليه؛ إذ تربط هذه الخدمة السحابية أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة المحمولة وأنظمة اجتماعات الشركات في اجتماع فيديو واحد، حتى يتمكن الأشخاص من العمل بشكل فعال وأكثر إنتاجية.

ويتميز البرنامج بسهولة الدمج مع بنية Cisco التحتية للاجتماعات، وسرعة إنشاء الاجتماعات، أو الدخول فيها.

في المقابل، قد تتأثر جودة الصوت في الاجتماعات الكبيرة، كما أن الفترة التجريبية تعتبر قصيرة بالنسبة للمنافسين.

وتوفر الشركة خدمتها مجانيا للتجريب لمدة 7 أيام فقط، ثم تصبح الخدمات مدفوعة مقابل عدد المشاركين في الاجتماع.

بعد تحميل البرنامج تستطيع المشاركة في أي اجتماع عن طريق الضغط علي زر البدء start بجانب رقم تعريفك الشخصي أو الضغط علي زر Join الموجود بجانب الاجتماع الحالي أو كتابة رقم الاجتماع (المرسل لك من قبل منشئ الاجتماع) والضغط علي زر Join بجانبه.

يستخدم هذا التطبيق الملايين حول العالم يوميا للتواصل والتعاون عن طريق الإنترنت، ويتمتع بمصداقية وموثوقية كبيرة.

ويتميز التطبيق بكفاءة التشغيل حتى مع سرعات الإنترنت البطيئة، وأيضا إمكانية مشاهدة ما يشاهده كل شخص، والتنبيه في حال وجود صفحة خاطئة في العرض التقديمي.

وفي المقابل قد تحتاج إلى تغيير إعدادات الصوت للاجتماع من هاتف محمول إلى كمبيوتر حسب نوعية الجهاز المستخدم للحصول على أفضل تجربة للصوت.

وبالنسبة للسياسية التسعيرية توفر الشركة 3 خطط تسعيرية تبدأ من 12 دولار أمريكي للشخص الواحد (المنظم) بحد أقصي 150 مشارك، وتزداد الرسوم بحسب عدد المشاركين.

أما عن طريقة الاستخدام، فإنه بعد تنزيل البرنامج، وعند دعوتك لاجتماع، سوف تصلك رسالة بريد إلكتروني به رقم التعريف الشخصي للاجتماع مرسلة من منشئ الاجتماع) أو تستطيع عن طريق الشاشة الرئيسية الضغط على "الانضمام للاجتماع" Join the meeting، ثم إدخال رقم الرقم التعريفي للاجتماع.

من أقوى الشركات في العالم في هذا المجال، وتشير أحدث الإحصاءات أن التطبيق تم تحميله على أكثر من 2 مليار جهاز، ويوفر اتصال آمن وتحكم عن بعد لملايين المستخدمين.

تهدف الشركة منذ إنشائها في 2005 إلى تمكين المستخدمين من ربط أي شيء في أي مكان وفي أي وقت، ويتميز البرنامج بأنه أداة متميزة لأقسام الدعم التقني، ويسهل إصلاح أجهزة العاملين في المؤسسات عن بعد.

وفي المقابل، فإن سعره مرتفع نسبيا خصوصا بالنسبة إلى الشركات الصغيرة، كما أنه قد يحدث انقطاع في الخدمة في حالة ضعف الإنترنت.

بعد استخدام البرنامج، وإذا أراد زميلك في العمل تقديم الدعم الفني لك، قم بإرسال رقم التعريف وكلمة السر الخاصة بالاجتماع للطرف الآخر المشارك.

يجمع تطبيق Microsoft Teams بين برامج مؤتمرات الفيديو وأدوات التعاون الجماعي المميزة. حيث تسمح منصة الاتصالات لمستخدمي MS Office بإجراء مكالمات جماعية ومشاركة الملفات عبرSharePoint، والانضمام أو بدء محادثة جماعية بسهولة كبيرة.

يتميز التطبيق بجودة عالية في الصوت والصورة، كما أنه سهل التعامل والتكامل مع منتجات مايكروسوفت. وفي المقابل يحتاج إلى بعض الخبرة التقنية لعمل الإعدادات بصورة صحيحة وفعالة، كما يحتاج أيضا إلى بعض الخبرة في فهم كيفية ترتيب الملفات.

وتوفر الشركة خدماتها مجانا في الاستخدام الشخصي غير التجاري، وخلاف ذلك توجد عدة خطط تسعيرية، تتراوح من 5 إلى 20 دولار شهريا.

Skype

تطبيق مجاني، ويعد من أشهر تطبيقات المحادثة وأعرقها، يمكن من المحادثات الجماعية، وقد اشترته شركة ميكروسوفت منذ عام 2011.

ويمكن زيادة عدد المشاركين في الاجتماع عبر الخدمة المدفوعة في Skype business، وفي حال تطلب عملك وجود رقم هاتف دولي (استقبال فقط)؛ فإن البرنامج يوفر لك أرقام هواتف في أكثر من ٣٠ دولة في أمريكا الشمالية وأوروبا وتستطيع تفعيل الخدمة عن طريق الضغط على Skype Number واختيار الدولة وطريقة الدفع.

وعلى الرغم من زيادة الطلب على تطبيقات الاجتماعات عن بعد، وكونها صناعة تدر مئات الملايين؛ إلا أنه لا توجد شركات عربية قادرة على المنافسة في هذا المجال والدخول إلى نادي الـ 10 الكبار، رغم وجود إمكانيات بشرية عربية في مجال البرمجة والاتصالات، وأيضا فرص نمو كبيرة في القطاع سنويا بسبب تغير طبيعة العمل المكتبي لدي ملايين من الموظفين حول العالم.

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إعداد: محمد علي كاتب ومدون مصري.

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