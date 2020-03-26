تجول في أشهر متاحف العالم مجانا وأنت جالس على أريكتك

بوسع عشاق السفر والمغامرات الذين ألغيت رحلاتهم بسبب تعطل الطيران في كثير من دول العالم، أن يستريحوا قليلا من متابعة الأخبار، ويسافروا بأمان من آرائكهم.

وعادة، ما يبدأ السياح جولاتهم الاستكشافية في المدن التي يحلون بها، بزيادة المعالم الرئيسية، وأبرزها: المتاحف.

عزيزي القارئ، بوسعك أن تعبر القارات وتزور أشهر المتاحف العالمية دون تذكرة طيران ولا رسوم دخول المتحف، ولا الوقوف في طوابير انتظار بالساعات حتى تلج المحافل الفنية.

قدمت صحيفة الغارديان البريطانية عرضا لعدد من أفضل المتاحف ومعارض الفن في العالم التي توفر جولات افتراضية عبر مواقعها أو عبر تطبيقها المتخصص Google Arts & Culture بتقنية تصوير 360، وأبرزها:

متحف جيه بول جيتي في لوس أنجليس (الولايات المتحدة)

يعد واحدا من أفضل الأماكن للفنون على الساحل الغربي للولايات المتحدة، ويحتوي على أكثر من 6000 سنة من الكنوز منذ العصر الحجري الحديث إلى أعمال فان جوغ ورينوار لا بروميناد. ويمكنك التجول افتراضيا في المتحف من هنا.

صورة من الجولة الافتراضية لمتحف جيه بول جيتي في لوس أنجلوس (غوغل للفنون والثقافة)

متاحف الفاتيكان بروما (إيطاليا)

تضم الفاتيكان عددا من المتاحف الثرية العريقة، وتوفر الإطلالة الافتراضية جولات متعددة بتقنية تصوير 360 درجة على الكنائس القديمة ذات الأسقف العالية والأعمال الفنية الشهيرة، مصحوبة بدليل سياحي يروي كل مساحة تفاعلية.

جانب من الجولة الافتراضية لمتاحف الفاتيكان (الموقع الرسمي)

متحف التاريخ الطبيعي في لندن (بريطانيا)

من أشهر معالم لندن، يقصده السياح من كل صوب، لرؤية أحد أهم المعارض العلمية للطبيعة في العالم، ويشتهر بأنه يعرض بقايا الهياكل العظمية للديناصورات، ويوفر غوغل جولات افتراضية داخل المتحف.

بقايا ديناصور تظهر في الجولة الافتراضية لمتحف التاريخ الطبيعي (غوغل للفنون والثقافة)

متحف ريكس بأمستردام (هولندا)

يحتوي على مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية والتحف التاريخية عبر 80 صالة عرض. تطلّب مشروع تجديده 10 سنوات، وقد أعيد افتتاحه بتصميم يجمع بين الأصالة والمعاصرة في عام 2013، وتتيح الجولة الافتراضية مشاهدة أدق التفاصيل في الأعمال الفنية وتوفر بيانات وافية حولها.

كنوز أثرية يمكنك أن تشاهدها بسهولة عبر الجولة الافتراضية لمتحف ريكس (غوغل للفنون والثقافة)

المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر بسيول (كوريا الجنوبية)

يتكون من عدة معارض، وتصحبك الجولات الافتراضية لتستكشف بنفسك مزيجا ملهما من الطباعة والتصميم والنحت والتصوير الفوتوغرافي والوسائط الجديدة وغيرها من المنشآت الكبيرة.

ذائقة فنية مختلفة في متحف سيول (غوغل للفنون والثقافة)

متحف ساوباولو للفن (البرازيل)

إلى قارة جديدة، تصحبك الجولات الافتراضية إلى متحف متميز، يمكنك أن تلقي بنظرة أولا إلى المتحف من الخارج وتعبر الطرق مع المارة لتدخل المتحف، ثم تتصفح عبر الجولة الافتراضية التي يقدمها غوغل الأعمال اللوحات المعلقة على جداريات زجاجية في مساحة واسعة مفتوحة، بتصميم فني فريد.

عندما تمتزج روعة الفن بإبداع العرض والتصميم (غوغل للفنون والثقافة)

– متحف أورسيه باريس (فرنسا)

هو متحف شهير يطل ضفاف نهر السين، كان مقرا سابقا لمحطة قطار، وتحول إلى متحف شهير يضم نفائس وكنوز الفن الفرنسي، وأعمال الفن الانطباعي، وكبار الفنانين في تاريخ الفن، وهنا تتيح غوغل التجول في المتحف وإلقاء نظرة عن قرب.

محطة قطار يخلدها الفن (غوغل للفنون والثقافة)

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