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الشرطة التركية تغني في الشوارع للملتزمين بالحجر المنزلي (فيديو)

شرطة أضنة التركية تغني في الطرقات تحية للملتزمين بالحجر المنزلي
شرطة أضنة التركية تغني في الطرقات تحية للملتزمين بالحجر المنزلي
26/3/2020

بثت وسائل إعلام تركية مقاطع فيديو تظهر قيام أفراد من الشرطة التركية بالغناء للأهالي في شوارع مدينة أضنة التركية الملتزمين في منازلهم ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا.

وقال عمدة أضنة زيدان كارالار عبر تويتر "بدأنا بغناء الأغاني في الشوارع لجعل وجهك يبتسم قليلاً ولتكون في مزاج عال. سنتغلب على هذه الأيام الصعبة معا. المدن التركية الأولى من أضنة والتضامن والاحترام ورائدة في الحب".

وحظي الفيديو بانتشار واسع على منصات التواصل التركية، معتبرين التجربة الإيطالية في مواجهة كورونا بالغناء كانت ملهمة وهي سلاح يخفف من حدة الواقع الذي يفرضه الوباء على الأرض.

والأربعاء، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 59، بعد تسجيل 15 حالة جديدة.

أيضًا تم تسجيل 561 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس في تركيا، إلى ألفين و433 حالة.

وحتى مساء الأربعاء، أصاب الفيروس أكثر من 463 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد على 20 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 113 ألفا.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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