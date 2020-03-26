الشرطة التركية تغني في الشوارع للملتزمين بالحجر المنزلي (فيديو)

بثت وسائل إعلام تركية مقاطع فيديو تظهر قيام أفراد من الشرطة التركية بالغناء للأهالي في شوارع مدينة أضنة التركية الملتزمين في منازلهم ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا.

وقال عمدة أضنة زيدان كارالار عبر تويتر "بدأنا بغناء الأغاني في الشوارع لجعل وجهك يبتسم قليلاً ولتكون في مزاج عال. سنتغلب على هذه الأيام الصعبة معا. المدن التركية الأولى من أضنة والتضامن والاحترام ورائدة في الحب".

Yüzünüz biraz gülsün, moraliniz yüksek olsun diye sokaklarda şarkılar söylemeye başladık. Bu zor günleri beraberce aşacağız. Türkiye’nin birinci kenti Adana, dayanışma, saygı ve sevginin de öncüsü. #BirizBeraberiz pic.twitter.com/HveCEqquU3 — Zeydan Karalar (@ZeydanKaralar01) March 24, 2020

وحظي الفيديو بانتشار واسع على منصات التواصل التركية، معتبرين التجربة الإيطالية في مواجهة كورونا بالغناء كانت ملهمة وهي سلاح يخفف من حدة الواقع الذي يفرضه الوباء على الأرض.

والأربعاء، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 59، بعد تسجيل 15 حالة جديدة.

Adana’da virüs yüzünden evden çıkamayan vatandaşlara, canları sıkılmasın diye konser veren zabıta ekibi😄👏 pic.twitter.com/y4POh67ioC — MemurlarNet (@memurlarnet) March 25, 2020

أيضًا تم تسجيل 561 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس في تركيا، إلى ألفين و433 حالة.

وحتى مساء الأربعاء، أصاب الفيروس أكثر من 463 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد على 20 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 113 ألفا.