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"علمتني كورونا".. الدروس الإنسانية من الأزمة

زوجان يصليان الظهر جماعة في منزلهما بمدينة صيدا اللبنانية يوم الجمعة بعد غلق المساجد لوقف انتشار العدوى
زوجان يصليان الظهر جماعة في منزلهما بمدينة صيدا اللبنانية يوم الجمعة بعد غلق المساجد لوقف انتشار العدوى
25/3/2020

رغم هول الكارثة التي حلت بالعالم، وفداحة الخسائر التي تكبدتها الشعوب والحكومات والبسطاء بسبب أزمة كورونا، فإن المحنة قد انطوت على منح.

يبدو أن الأزمة قد أبطأت من عجلة الزمن قليلا، جعلت المرء يجلس مع أهله وأبنائه ونفسه أيضا، يراجعها ويتدبر دروس الأزمة.

تصدر وسم (#علمتني_كورونا) موقع تويتر في لبنان، وتفاعل معه عدد كبير من النشطاء العرب، وشارك مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي خواطرهم ودروسهم المستفادة من الأزمة.
وعبر مغردون عن امتنانهم لنعمة الصحة، التي لا تضاهيها نعمة، كما يقول المثل إنها تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى.

وذكرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور أنها تمتن للدعاء  "الله يخليك بصحتك".

https://twitter.com/D0a0l0l/status/1239836080242864129?ref_src=twsrc%5Etfw

وعبر كثيرون عن شعورهم بالألم والفقد لإغلاق المساجد، وأن الأزمة أيقظت البعض من الغفلة.

وأشاد النشطاء بالدور الذي يلعبه الأطباء والعلماء في المجتمع، وأن الأزمة أبرزت نجوم المجتمع الحقيقيين، الذين تتعلق برقابهم حيوات الناس ومصائرهم.

وشارك مغردون أوقاتهم ولحظاتهم مع أسرهم، وأكد بعضهم أنه لم يحظ بهذا الوقت مع الأسرة والأبناء منذ سنوات، وأن ضغوط الحياة تسرقهم من أحضان أحبائهم، وعبر آخرون عن استيائهم من عادة التسويف وبخاصة في العطاء وتحقيق الأحلام. 

وذكر الإعلامي اللبناني دومنيك بو حنا أن الحياة أبسط كثيرا مما كان يتصور، وأنها لا تستحق عناء الركض والتزاحم.

وانتهز البعض المكوث في البيت كي يبحث عن نفسه، ويأنس إليها، وينمي عقله وروحه بعيدا عن ضوضاء العالم، وتعلم بعضهم مهارات جديدة كانت على قائمة المؤجلات.

وشعر الكثيرون بقدر يسير من المعاناة التي يكابدها كل المكروبين في العالم، وتحديدا الشعوب العربية تحت وطأة الحرب والاحتلال في اليمن وسوريا والعراق وليبيا وفلسطين.

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