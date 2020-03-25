"علمتني كورونا".. الدروس الإنسانية من الأزمة

رغم هول الكارثة التي حلت بالعالم، وفداحة الخسائر التي تكبدتها الشعوب والحكومات والبسطاء بسبب أزمة كورونا، فإن المحنة قد انطوت على منح.

يبدو أن الأزمة قد أبطأت من عجلة الزمن قليلا، جعلت المرء يجلس مع أهله وأبنائه ونفسه أيضا، يراجعها ويتدبر دروس الأزمة.

تصدر وسم (#علمتني_كورونا) موقع تويتر في لبنان، وتفاعل معه عدد كبير من النشطاء العرب، وشارك مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي خواطرهم ودروسهم المستفادة من الأزمة.

وعبر مغردون عن امتنانهم لنعمة الصحة، التي لا تضاهيها نعمة، كما يقول المثل إنها تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى.

وذكرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور أنها تمتن للدعاء "الله يخليك بصحتك".

أن العافية نعمة لاتستقيم الحياة

من دونها ، أن تحضن من تحب

من غير خوف رفاهية

أننا ضعفاء كبيوت العنكبوت حتى

أن فيروس ضئيل يستطيع أن يبيد

منا الملايين

وأن آجالنا مكتوبة في سجل الأقدار

لن ينقص وباء من عمرنا أو يزيد #علمتني_كورونا — Mona ⚘ (@mona_syria2) March 17, 2020

https://twitter.com/D0a0l0l/status/1239836080242864129?ref_src=twsrc%5Etfw

#علمتني_كورونا كتير اشياء ومنن :

– انو اهتم بالبيئة أكتر

– انو في خير بهالعالم بالرغم من السواد

-انو الصحة أهم شي.. ولازم ننتبه عليها

-انو اتخلى عن العادات الاجتماعية التقليدية السيئة

-انو خاف على حالي إذا مش كرمالي كرمال أهلي ويلي بحبن❤️ — Batoul Khalil ↗️ (@BatoulKhalil6) March 24, 2020

أن العافية نعمة لاتستقيم الحياة

من دونها ، أن تحضن من تحب

من غير خوف رفاهية

أننا ضعفاء كبيوت العنكبوت حتى

أن فيروس ضئيل يستطيع أن يبيد

منا الملايين

وأن آجالنا مكتوبة في سجل الأقدار

لن ينقص وباء من عمرنا أو يزيد #علمتني_كورونا — Mona ⚘ (@mona_syria2) March 17, 2020

وعبر كثيرون عن شعورهم بالألم والفقد لإغلاق المساجد، وأن الأزمة أيقظت البعض من الغفلة.

#علمتني_كورونا

١-الأمر بيد الله فلا أغتر ببشر

٢-أن الحياةيوم لنا ويوم علينا

٣-أن الشدائد تظهر معادن الشعوب والقادة

٤-أن الأمور تتبدل في لحظة ودون إنذار

٥-أن أجدد الشكر لله فكم من نعمة لم أكن أقدرها!

٦- أن عظمة الدول تعرف حال الأزمات

٧-أن يدرك كل متربص أن وطني وقيادتي خط أحمر — خالد المنيف (اسلوب حياة) (@khalids225) March 24, 2020

وأشاد النشطاء بالدور الذي يلعبه الأطباء والعلماء في المجتمع، وأن الأزمة أبرزت نجوم المجتمع الحقيقيين، الذين تتعلق برقابهم حيوات الناس ومصائرهم.

#علمتني_كورونا إنه بزمن الحروب حامي الوطن مش دايماً جيش وعسكر… اليوم الطبيب والممرض هني بكل شجاعة بالصفوف الأمامية عم بيواجهوا عدو غير مرئي أخطر من الصواريخ والرصاص وعم بيعرضوا حياتن وحياة أهلن للخطر لحماية شعبن… كل الحب والاحترام لكم ولشجاعتكم! — W a j i h 🇱🇧 (@Waj__ih) March 24, 2020

وشارك مغردون أوقاتهم ولحظاتهم مع أسرهم، وأكد بعضهم أنه لم يحظ بهذا الوقت مع الأسرة والأبناء منذ سنوات، وأن ضغوط الحياة تسرقهم من أحضان أحبائهم، وعبر آخرون عن استيائهم من عادة التسويف وبخاصة في العطاء وتحقيق الأحلام.

انو الوقت بيقطع بسرعة وانو في كتير قصص منلتهي فيا و مننسى الأهم العيلة وكل الي منحبن #علمتني_كورونا — Nisrine Mssallem💫بكل فخر عونية (@nisrinemssallem) March 24, 2020

#علمتني_كورونا أن لا أؤجل حلماً ولا موعدا ولا لقاء ولا سفر ولا قبلة ولا عناق وألّا أمتنِع عن لحظة سعادة غدا قد لا تكون — Rima Njeim (@RimaNJEIM) March 24, 2020

#علمتني_كورونا..

أن أركض لأصل..

أن أفعل ما استطيع وأكثر..

أن لا أجعل شيء للغد .. وأنا أملك اليوم..! — خالد الباتلي (@k_batli) March 17, 2020

وذكر الإعلامي اللبناني دومنيك بو حنا أن الحياة أبسط كثيرا مما كان يتصور، وأنها لا تستحق عناء الركض والتزاحم.

#علمتني_كورونا انو كل شي صرلنا سنين منركض وراه ومنتعب كرمالو منقدر نعيش بلاه.

يمكن الحياة أبسط بكتير من ما كنا مفكرينها ومعجوقين فيها! — Dominic Abu Hanna دومينيك ابو حنا (@dominicabuhanna) March 24, 2020

وانتهز البعض المكوث في البيت كي يبحث عن نفسه، ويأنس إليها، وينمي عقله وروحه بعيدا عن ضوضاء العالم، وتعلم بعضهم مهارات جديدة كانت على قائمة المؤجلات.

من فوائد أزمة #كورونا معرفة أهمية الاكتفاء النفسي الذاتي.

بحيث يكتفي الإنسان بنفسه في حياته: يقرأ، يتأمل، يفكّر ..

بينما بعض الناس يستمد حياته من الآخرين، وهامش الاكتفاء الذاتي عنده ضئيل جدًا، فلا يطيق أن يجلس مع نفسه!

يجب أن تكتفي ذاتيًا حتى يسعك بيتك وينمو عقلك#علمتني_كورونا — د. مطلق الجاسر (@Dr_Mutlaq) March 21, 2020

وشعر الكثيرون بقدر يسير من المعاناة التي يكابدها كل المكروبين في العالم، وتحديدا الشعوب العربية تحت وطأة الحرب والاحتلال في اليمن وسوريا والعراق وليبيا وفلسطين.

أطفال العالم لا يستطيعون الذهاب الى المدرسة بسبب كورونا منذ شهر وأطفال اليمن بسبب العدوان الأمريكي السعودي من سنوات#اليمن#علمتني_كورونا pic.twitter.com/O4tkYwHuGN — ab chb (@AbCheaib) March 24, 2020

#علمتني_كورونا أن الحجر رفاهية لا يملكها البعض pic.twitter.com/RHyhqD1fwS — Aysar Khamis (@aysarkhamis) March 25, 2020

#علمتني_كورونا إنّ بيوتنا نعمة من نعم الله الكبيرة واللي فعلاً احنا مب حاسين فيها ، تخيلت لو كنا بدون بيوت في الشارع !!

وعرفت شقد كنا غافلييين عن هالشيء ومب حاسين بقيمته 😭#الحمدلله ياربي حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه يليق بجلال وجهك ❤️💜💚💖 — موزة بنت خالد (@Bannana_37) March 17, 2020

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