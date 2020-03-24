"لينكد إن".. كيف تجعل الوظائف تبحث عنك؟

شبكة "لينكد إن" هي عبارة عن شبكة اجتماعية مهنية تربط أرباب العمل بالمستخدمين، وتتخصص في الإعلان عن الوظائف الجديدة، وتصل الأشخاص بالمجموعات ذات الاهتمامات المهنية المشتركة.

وتعلن الشركات الكبرى والمؤسسات الدولية عن وظائفها حصريا على لينكد إن، كما قرأنا أخيرا إعلان الملكة إليزابيث عبر الشبكة عن بحثها عن مدير للتواصل الاجتماعي.

تعتبر الشبكة مختلفة عن بقية الشبكات الاجتماعية، وتتطلب معرفة كيفية إنشاء حساب مميز لجذب الشركات ومديري الموارد البشرية في المؤسسات الكبرى للبحث عنك، وطلب إجراء مقابلة معاك.

ولكن البعض يمل سريعا ولا يهتم بالشبكة، أو يضع معلومات محدودة جدا، وقد يهجر "بروفايله" لشهور ولا يقوم بتحديثه.

يذكر المستشار التدريبي ياسر بهاء الدين في كتابه "استعد لمهن المستقبل" أنه لا يوجد أمان مهني، إذ تلاشى أمان الوظيفة تقريبا في كل القطاعات، وعلى كل إنسان أن يتعامل مع مشواره الوظيفي ومهاراته كمشروع استثماري، هو رئيسه التنفيذي، ويجب أن يكون على ثقة وتفاؤل بأن العملاء المستهدفين "أصحاب العمل" سوف يبحثون عنك.

وأوضح أن التسويق الشخصي سيضمن الأمان الوظيفي، ومن أهم المنصات للتسويق الشخصي هو شبكة لينكد إن، لزيادة اعتماد الشركات على مستوى العالم في البحث عن موظفين من خلاله، خاصة وأن عددا كبيرا من الشركات تعرض بشكل حصري الوظائف الشاغرة بها على لينكد إن.

ويوصي الخبير التدريبي بالعناية بـ 12 نصيحة لتقديم نفسك بشكل احترافي على "لينكد إن":

ضع صورة رسمية، توضح وجهك جيدا وأنت مبتسم، وبخلفية مناسبة، ولا تضع صورة زفافك أو سيلفي، لأن صورتك ستكون معروضة أمام أصحاب الوظائف، ويجب أن تعطي طابعا جديا عنك. اضغط على كلمة add a position وقم بملء الفراغات التي ستظهر لك، مثل: عملك، وبلدك، ووظيفتك الحالية والسابقة والمكان الذي تعمل فيه. قم بوصف بعض المهارات التي تمتلكها، والمؤهلات التي تتوفر فيك، وذلك في خانة Add skills. العنوان الرئيس profile headline: هو أول جزء يظهر في الـ profile، وبدلا من أن تكتب فيه منصبك الحالي فقط، حاول أن تسوق لنفسك بشكل مميز أكثر، وتذكر ما أنت مميز فيه، ولا تنس إضافة المجال أو الصناعة industry التي تعمل فيها. الموجز summary: قم بكتابة نبذة مختصرة عنك، تحتوي على كلمات مفتاحية keywords؛ لكي يستطيع الناس الوصول إليك عندما يقومون بالبحث بها. خبرات العمل Experiences: لا تكتب فقط الوصف الوظيفي لعملك، ولكن حاول أن تخرج خارج تلك الدائرة، وأن تعرض ما حققته في عملك من إنجازات ومهام مهمة، وكيف أضفت قيمة في مسيرتك، أو كيف حللت مشكلة مررت بها في عملك. المهارات والتزكيات skills and endorsements: في هذا الجزء قم بعرض مهاراتك ثم اشفعها بتزكيات من أشخاص عملوا معك من قبل على تلك المهارة، وأنك حقا تمتلكها، ولا تضف مهارة لا تمتلكها، فهذا بالتأكيد سيضرك ولن ينفعك، حيث يمكنك التعرض للسؤال عن تلك المهارات في المقابلات الشخصية، وبالتالي سيكون الموقف حينئذ سيئا للغاية. المشاريع Projects: في هذا الجزء يمكنك كتابة أي مشاريع اشتركت بها، أو ورش عمل، أو حتى فريق بحث، وهذا يساعدك أن تعرض إنجازاتك في مجالك بشكل أفضل. الأصدقاء أو العلاقات Connections: حاول أن يكون لديك أكثر من 500 شخص، بنسبة 60% في مجالك، والباقي يكون من خليط من المجالات الأخرى، وأيضا الموظفين في مجال الموارد البشرية HR في الشركات التي تحلم أن تعمل بها، لأن قوة لينكد إن في شبكة العلاقات التي تمتلكها، وتذكر لا تطلب من أحد وظيفة في بداية إضافتك له. المجموعات Groups: اشترك في المجموعات التي تخص مجلك، ويكون لك نشاط عليها، مثل كتابة المنشورات والتعليق على الآخرين، حتى يزيد معدل ظهورك، وتُشعر الناس بوجودك. الدورات التدريبية والشهادات: أضف الدورات التدريبية التي حصلت عليها، سواء كانت من غير شهادة أو بشهادة، وسواء كانت أون لاين أو على أرض الواقع، ولا تنس الخبرات التطوعية؛ لأن الكثير من الشركات تهتم بها. التحديث المستمر: لا تهمل حسابك، وقم بتحديثه بشكل مستمر بكل الخبرات والمهارات الجديدة.

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