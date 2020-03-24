"اجعل طفلك يشعر بالملل".. نصائح معلمين لإنجاح التعليم المنزلي

يواصل ملايين الطلاب حول العالم دراستهم من بعد، ويقرون في منازلهم، ربما مع آبائهم وأمهاتهم الذين سمحت لهم جهات عملهم بالعمل من المنزل.
فهل يذاكر الأب أو الأم للابن؟ وكيف يُشعرانه بأن عملية التعليم مستمرة وأنه ليس فيه عطلة؟
نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرًا عن نصائح المعلمين لأولياء الأمور لإنجاح تجربة التعليم من المنزل، وتنظيم الوقت، وتعويد الطفل على نظام التعليم الجديد الذي لم يألفه. وأوجزت الصحيفة نصائح المعلمين فيما يلي:
يتحقق التعليم المتميز عندما يشعر الأطفال بالسعادة، والأمن والأمان.
ينبغي أن يشعر الطفل بأنه ليس في عطلة، ولديه روتين يجمع بين مهام الدراسة والأنشطة العائلية والترفيهية.
دع طفلك يضع بنفسه جدولا زمنيا يجمع بين دراسته وجميع أنشطته حتى وقت لعب ألعاب الفيديو، وجرب كيف سيكون تطبيقه لهذا الجدول.
حاول أن تترك طفلك يستمتع بعطلة الأسبوع بشكل كامل حتى يشعر بالملل، حينها عندما تبدأ أيام الحصص الإلكترونية سيكون قد مل اللعبَ، ومستعد لتلقي الدروس وإتمام الواجبات المنزلية.
بالطبع، يحتاج الأبناء للتفاعل الاجتماعي ومتابعة التليفزيون، ولكن حاول أن تقلص من وقت استخدامهم للشاشات لتأثيراتها السلبية عليهم من الناحية الصحية والجسدية. حاول أن تنوع بين الأنشطة التي يقوم بها ابنك، وتعزز لديه عادة القراءة، وتعلمه مهارات جديدة.
يحتاج الأطفال الصغار إلى رعاية خاصة، كي يتأكد الأبوان من تعلمهم الأبجدية، وتكرار كتابة الكلمات، والقراءة السليمة وتعلم مهارات الحساب الأساسية.
لا تكتف بتعليم ابنك المواد النظرية فقط، يجب أن يشعر بالمتعة، من خلال التجارب البسيطة مثل إعداد الخبز والخروج للحديقة والأنشطة اليدوية.
استمع باهتمام لتجربة ابنك في التعلم من بعد، والصعوبات التي تواجهه في التجربة.
ينبغي أن تشعر بطفلك بأنه يعاني من العزلة الاجتماعية بسبب مكوثه في البيت وعدم قدرته على رؤية أصدقائه، خذ بعين الاعتبار هذا الأمر، وشجعه على التواصل بالكتابة أو الفيديو مع زملائه وأهله.
شجع ابنك على القراءة يوميا، في أي موضوع يهمه، حتى الأطفال الصغار يمكن احضار الكتب الصغيرة التي تناسبهم.
الأبناء يحتاجون لفترات الراحة المتكررة، خاصة إذا كانوا أصغر سنا، فلا تتوقع منهم أن يمكثوا لوقت طويل بدون حركة.
واصل ثناءك على جهود طفلك في التعلم، لا تحاسبه فقط على الدرجات والإنجازات، ولكن شجعه باستمرار على مواصلة تعلمه.
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