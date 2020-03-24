"اجعل طفلك يشعر بالملل".. نصائح معلمين لإنجاح التعليم المنزلي

يواصل ملايين الطلاب حول العالم دراستهم من بعد، ويقرون في منازلهم، ربما مع آبائهم وأمهاتهم الذين سمحت لهم جهات عملهم بالعمل من المنزل.

فهل يذاكر الأب أو الأم للابن؟ وكيف يُشعرانه بأن عملية التعليم مستمرة وأنه ليس فيه عطلة؟

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرًا عن نصائح المعلمين لأولياء الأمور لإنجاح تجربة التعليم من المنزل، وتنظيم الوقت، وتعويد الطفل على نظام التعليم الجديد الذي لم يألفه. وأوجزت الصحيفة نصائح المعلمين فيما يلي:

اعط الأولوية لرفاهية طفلك:

يتحقق التعليم المتميز عندما يشعر الأطفال بالسعادة، والأمن والأمان.

حافظ على الروتين:

ينبغي أن يشعر الطفل بأنه ليس في عطلة، ولديه روتين يجمع بين مهام الدراسة والأنشطة العائلية والترفيهية.

امنح طفلك بعض الاستقلالية:

دع طفلك يضع بنفسه جدولا زمنيا يجمع بين دراسته وجميع أنشطته حتى وقت لعب ألعاب الفيديو، وجرب كيف سيكون تطبيقه لهذا الجدول.

دع طفلك يشعر بالملل:

حاول أن تترك طفلك يستمتع بعطلة الأسبوع بشكل كامل حتى يشعر بالملل، حينها عندما تبدأ أيام الحصص الإلكترونية سيكون قد مل اللعبَ، ومستعد لتلقي الدروس وإتمام الواجبات المنزلية.

قنن من استخدام الشاشات:

بالطبع، يحتاج الأبناء للتفاعل الاجتماعي ومتابعة التليفزيون، ولكن حاول أن تقلص من وقت استخدامهم للشاشات لتأثيراتها السلبية عليهم من الناحية الصحية والجسدية. حاول أن تنوع بين الأنشطة التي يقوم بها ابنك، وتعزز لديه عادة القراءة، وتعلمه مهارات جديدة.

تابع أبناءك الصغار

يحتاج الأطفال الصغار إلى رعاية خاصة، كي يتأكد الأبوان من تعلمهم الأبجدية، وتكرار كتابة الكلمات، والقراءة السليمة وتعلم مهارات الحساب الأساسية.

التعليم يجب أن يكون ممتعا:

لا تكتف بتعليم ابنك المواد النظرية فقط، يجب أن يشعر بالمتعة، من خلال التجارب البسيطة مثل إعداد الخبز والخروج للحديقة والأنشطة اليدوية.

كن منتبها:

استمع باهتمام لتجربة ابنك في التعلم من بعد، والصعوبات التي تواجهه في التجربة.

لا تنس عزلته الاجتماعية:

ينبغي أن تشعر بطفلك بأنه يعاني من العزلة الاجتماعية بسبب مكوثه في البيت وعدم قدرته على رؤية أصدقائه، خذ بعين الاعتبار هذا الأمر، وشجعه على التواصل بالكتابة أو الفيديو مع زملائه وأهله.

القراءة كل يوم:

شجع ابنك على القراءة يوميا، في أي موضوع يهمه، حتى الأطفال الصغار يمكن احضار الكتب الصغيرة التي تناسبهم.

لا تتوقع أن يدرس الطفل بدون توقف:

الأبناء يحتاجون لفترات الراحة المتكررة، خاصة إذا كانوا أصغر سنا، فلا تتوقع منهم أن يمكثوا لوقت طويل بدون حركة.

امتدح جهود طفلك وليس إنجازاته:

واصل ثناءك على جهود طفلك في التعلم، لا تحاسبه فقط على الدرجات والإنجازات، ولكن شجعه باستمرار على مواصلة تعلمه.

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